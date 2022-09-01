Прогноз на 5 дней
ясно+25°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • Ю-ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 409 из 410«1...407408409410»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3169
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 20:14
#6121
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У нас все прекрасно, мы никого не убиваем и наши дети не мрут за несчастные деньги, как бичи, убивая других детей..


Бессмысленная и братоубийственная война, не устаю цитировать, ниже отрывки из дискуссии 6 летней давности. Разговор тогда за Бывалого шёл, кстати ты тоже участвовал и отмечал тогда: Вообще то, если тема зашла об исконно русских, всей душой и всем сердцем, то мало таких как привидение осталось даже в самой России, все они вынуждены покинуть свою страну еще в годы революции 17 го...До сих пор их дети и дети их детей живут в основном во Франции, Австрии, США.. цитирую:

Кайрат стайер: Отмечу, что не всегда соглашаюсь с высказываниями north_ghost, иногда он перегибает, но вчера он сказал:

Но со времен совка славяне стали уже не те...
Увы... Уже не те...
Стали отворачиваться от правды,
а ее несущих начали называть предателями.
Так и погибнем.

Возможно накипело, думаю, что он не лукавил и был искренним. Раньше направляющей силой общества были грамотные, образованные и много читающие люди. В настоящее время именно он является одним из таких немногих людей, в частности умных и обладающих глубокими знаниями. Мы понимаем, что "погибнем", он сказал условно, тем не менее в 1989-1991 годы, по различным открытым источникам численность населения РСФСР была чуть более 147 млн. человек. В настоящее время более 146 млн. (с учетом Крыма, где более 2 млн человек, также в годы независимости туда из постсоветских стран переселились миллионы). Тут необязательно отдельно выделять славян, опять же рождаемость наверняка больше на Кавказе и у представителей малых народов.Заранее прошу прошения у знатоков русского языка, ранее неоднократно отмечал, что школу окончил на казахском языке, поэтому с грамматикой есть определенные недостатки, также имеются отдельные упущения в части касающейся правильного применения слов и составлении предложений.

Подробнее здесь:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6600
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 20:28
#6122
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Безумие, помноженное на фашизм..

---ВСУ НАНЕСЛИ АРТУДАР ПО ШКОЛЕ И ЗДАНИЮ МЧС В ДОНБАССЕ: ВОЕНКОР СООБЩИЛ О МНОЖЕСТВЕ УБИТЫХ Украинские артиллеристы нанесли мощный удар по зданиям школы и МЧС в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о множестве погибших. По данным военкора, обстрелу подверглось село Рубцы Краматорского района ДНР. Украинские нацисты нанесли удары по школе и зданию МЧС.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6600
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 20:29
#6123
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Репортёр Руденко V⚡️ Село Рубцы Краснолиманский район ДНР подвергся мощному обстрелу со стороны нацистов. Попадание по школе и зданию МЧС, много убитых и раненых мирных жителей.t.me/RtrDonetsk/8841148.8Kviewsedited Sep 1 at 10:18
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6600
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 20:35
#6124
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Троицком в общеобразовательной школе разместился опорный пункт нацбата «Кракен»* и склады боеприпасов, а во дворе украинские боевики расположили РСЗО и бронетехнику. Такую же стратегию подразделения территориальной обороны применили в Харькове — опорные пункт и склад оборудовали в автодорожном университете, а рядом поставили бронетехнику. Жителей близлежащих домов не эвакуировали.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17315
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:12
#6125
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогулка..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17315
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:19
#6126
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гуляем..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17315
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:21
#6127
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соседний двор

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17315
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:22
#6128
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17315
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:24
#6129
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая темень, лишь колесо..
Плохо там, где меня нет..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17315
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:27
#6130
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то на Баймагамбетова вышли..

upload picture
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17189
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:28
#6131
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 бессмысленных сообщений, чтобы почистить ленту на главной странице :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17315
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:29
#6132
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
5 бессмысленных сообщений, чтобы почистить ленту на главной странице

А какой смысл в твоих комментах?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17315
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:29
#6133
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
бессмысленных

Пиши со смыслом.
В чем проблема то?
Зачем постоянно жлобишься?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17189
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:30
#6134
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А какой смысл в твоих комментах?

А ты их хотя бы читаешь?)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17315
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 22:31
#6135
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для меня в моем городе будет всегда смысл..
Жаль у вас нет такого..

Профайл
Страница 409 из 410«1...407408409410»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS