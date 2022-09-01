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≡ Сколько накопится на специальных счетах для детей к 18-летию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45002
Сколько накопится на специальных счетах для детей к 18-летию
Отправлено: 01.09.22 - 20:08
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В Национальном банке и правительстве Казахстана подсчитали, сколько может накопиться на специальных накопительных счетах детей, на которые будут перечисляться часть инвестдохода Нацфонда.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5489
Re: Сколько накопится на специальных счетах для детей к 18-летию
Отправлено: 01.09.22 - 20:08
#1
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Хотя бы столько, чем совсем ничего
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
478
Re: Сколько накопится на специальных счетах для детей к 18-летию
Отправлено: 01.09.22 - 20:15
#2
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Зачем эти цифры сейчас озвучивать?
Неизвестно, что с этим фантиком через год будет. Если он будет вообще, а они про 18 лет говорят...
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