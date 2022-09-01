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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 16:38
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:30
Вор Валера Валет..
Сказал о российских зеках, которые едут в Украину убивать детей, стариков и женщин, что это Западло..
Ну он старой советской закалки..
Сейчас любой зэк России имеет право насиловать детей и потом убивать их, и за это на зоне никто ничего не делает с ними, а если пойдет на СВО, то еще искупит свою вину и станет Героем России..
Общество там деградировало полностью..
[Исправлено: 111, 01.09.2022 - 18:31]
Сказал о российских зеках, которые едут в Украину убивать детей, стариков и женщин, что это Западло..
Ну он старой советской закалки..
Сейчас любой зэк России имеет право насиловать детей и потом убивать их, и за это на зоне никто ничего не делает с ними, а если пойдет на СВО, то еще искупит свою вину и станет Героем России..
Общество там деградировало полностью..
[Исправлено: 111, 01.09.2022 - 18:31]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:52
Цитата:
--- Я коммент не читал , но ответил на него ----это делаешь ты всегда . И , вообще , ты хоть читаешь их ?? Или сразу ---отвечаешь ?
111:
но не смотрел..
но не смотрел..
--- Я коммент не читал , но ответил на него ----это делаешь ты всегда . И , вообще , ты хоть читаешь их ?? Или сразу ---отвечаешь ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:54
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:55
Цитата:
---Это тот , которому ты чай подносил ?? Ты же как то описывал , что на какой то сходке был ??
111:
Вор Валера Валет..
Вор Валера Валет..
---Это тот , которому ты чай подносил ?? Ты же как то описывал , что на какой то сходке был ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:55
Похороны патриота, который решил заработать денег на Украине и достроить баню..
Странно да?
То есть не зарабатывать, потому что в России безработица, а идти убивать, чтобы достроить себе что то..
[Исправлено: 111, 01.09.2022 - 18:56]
Странно да?
То есть не зарабатывать, потому что в России безработица, а идти убивать, чтобы достроить себе что то..
[Исправлено: 111, 01.09.2022 - 18:56]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:58
И тут показывают отца, который все же пошел на СВО, убивал, с тем, чтобы получить свои 200 тысяч рублей и достроить эту баню.
Пришел живым.
Убивал в опг Ахмат..
То Лады гробовые, то теперь бани..
Нищета в России порождает злость..
Пришел живым.
Убивал в опг Ахмат..
То Лады гробовые, то теперь бани..
Нищета в России порождает злость..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:59
но не смотрел..
---Так посмотри - и оцени позицию РК .
---Так посмотри - и оцени позицию РК .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:59
Цитата:
Вот и глянули, в очередной раз..
Гога:
А слабо проехаться по России ? Своими глазками глянуть .
А слабо проехаться по России ? Своими глазками глянуть .
Вот и глянули, в очередной раз..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 19:05
«Ра́дио Свобо́да» — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая правительством США.--Так откуда ты тискаешь ?? Ясно . Вспомни ----Кто платит, тот и заказывает музыку .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 19:09
Цитата:
--А если *Хабар* посмотреть - то так всё прекрасно в Казахстане .
111:
Вот и глянули, в очередной раз..
Вот и глянули, в очередной раз..
--А если *Хабар* посмотреть - то так всё прекрасно в Казахстане .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 19:12
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 19:54
Одна из тысячи разрушенных российской оккупационной армией школ..
Школа в Краматорске..
Безумие, помноженное на фашизм..
Школа в Краматорске..
Безумие, помноженное на фашизм..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 19:56
Цитата:
У нас все прекрасно, мы никого не убиваем и наши дети не мрут за несчастные деньги, как бичи, убивая других детей..
Гога:
если *Хабар* посмотреть - то так всё прекрасно в Казахстане
если *Хабар* посмотреть - то так всё прекрасно в Казахстане
У нас все прекрасно, мы никого не убиваем и наши дети не мрут за несчастные деньги, как бичи, убивая других детей..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 20:03
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