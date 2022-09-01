Re: Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут...

Отправлено: - 17:27

Ура,опять внеочередные выборы президента!

А плюшки перед выборами будут раздвать?Раньше всегда раздавали.

От себя лично и от лица многих предпринимателей прошу Вас:

1)Повысьте порог по НДС для тех кто работает по упрощённой декларации

2)Сделайте налог 1% с оборота и многие выйдут из тени и начнут платить деньги в бюджет.

3)Усмирите уже наконец пустоголовых чиновников с их нескончаемыми пилотными проектами ,типа маркировка,виртуальный склад и.т.д

У нас небольшой бизнес,многие вынуждены сами встать за прилавок,только что бы хоть как то заработать на жизнь.

Я думаю если вы нас поддержите, то получите огромный процент голосов в вашу пользу,бюджет дополнительный доход,а вместе мы построим наш новый ,сильный,экономический развитый Казахстан.