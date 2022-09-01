Отправлено: - 18:30

[Исправлено: 111, 01.09.2022 - 18:31]

Вор Валера Валет..Сказал о российских зеках, которые едут в Украину убивать детей, стариков и женщин, что это Западло..Ну он старой советской закалки..Сейчас любой зэк России имеет право насиловать детей и потом убивать их, и за это на зоне никто ничего не делает с ними, а если пойдет на СВО, то еще искупит свою вину и станет Героем России..Общество там деградировало полностью..