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Казахстанские дети до 18 лет будут получать деньги, которые смогут использовать на образование и покупку жилья
Казахстанские дети до 18 лет будут получать деньги, которые смогут использовать на образование и покупку жилья
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