Отправлено: - 19:48

В Казахстане должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками, отметил Касым-Жомарт Токаев.Учитывая глобальный научно-технический прогресс, отметил глава государства, важно усилить в старших классах преподавание предметов математического цикла и английского языка.Ранее, неоднократно отмечал, что чем больше языков будет знать подрастающая молодёжь, тем лучше, будут конкурентноспособными не только у нас в стране, но и за её пределами и.т.д.В прошлом году отмечал, цитирую:Кайрат стайер: С языками все будет нормально, почти четыре года тому назад, в ветке у кофевара стихотворение сочинил, не поэт конечно, как некоторые здесь на форуме, вот пожалуйста:Много мыслей приходит на ум,в моменты когда расчувствовшись задумываюсь о Родине и Языке.Родина-начинается с семьи,поэтому уважайте семейные ценности друзья!Сердце с рвением бьётся,когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал.Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь,владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!Подробнее здесь: