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≡ Казахстанские дети до 18 лет будут получать деньги, которые смогут использовать на образование и покупку жилья
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45002
Казахстанские дети до 18 лет будут получать деньги, которые смогут использовать на образование и покупку жилья
Отправлено: 01.09.22 - 12:29
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил перечислять казахстанским детям деньги на специальные накопительные счета до 18 лет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17410
Re: Казахстанские дети до 18 лет будут получать деньги, которые...
Отправлено: 01.09.22 - 12:29
#1
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///В Казахстане должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками//

латинице кирдык пришел.
про нее ни слова.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1047
Re: Казахстанские дети до 18 лет будут получать деньги, которые...
Отправлено: 01.09.22 - 12:37
#2
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Идеи,канеш,хорошие.. но сколько раз нам всего обещали и....
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6597
Re: Казахстанские дети до 18 лет будут получать деньги, которые...
Отправлено: 01.09.22 - 13:27
#3
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***перечислять казахстанским детям деньги на специальные накопительные счета до 18 лет,**** ----только насколько они обесценятся за это время ??? ///принципиально новую программу "Национальный фонд – Детям"/// ----с раздутым штатом и миллионными зарплатами и бонусами в конце года ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17306
Re: Казахстанские дети до 18 лет будут получать деньги, которые...
Отправлено: 01.09.22 - 13:53
#4
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Казахский и русский..
О чем я и говорил..
Наши знают пока только русский и им тут не отрезают ноги, как говорят тутошние провокаторы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17306
Re: Казахстанские дети до 18 лет будут получать деньги, которые...
Отправлено: 01.09.22 - 13:56
#5
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Цитата:
Гога:
-с раздутым штатом и миллионными зарплатами и бонусами в конце года ??

Ну у вас штат более раздут.
Сколько вы денег платите зэкам на СВО, вместо того, чтобы платить учителям?
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3169
Re: Казахстанские дети до 18 лет будут получать деньги, которые...
Отправлено: 01.09.22 - 19:48
#6
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В Казахстане должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Учитывая глобальный научно-технический прогресс, отметил глава государства, важно усилить в старших классах преподавание предметов математического цикла и английского языка.

Ранее, неоднократно отмечал, что чем больше языков будет знать подрастающая молодёжь, тем лучше, будут конкурентноспособными не только у нас в стране, но и за её пределами и.т.д.

В прошлом году отмечал, цитирую:

Кайрат стайер: С языками все будет нормально, почти четыре года тому назад, в ветке у кофевара стихотворение сочинил, не поэт конечно, как некоторые здесь на форуме, вот пожалуйста:

Много мыслей приходит на ум,
в моменты когда расчувствовшись задумываюсь о Родине и Языке.
Родина-начинается с семьи,
поэтому уважайте семейные ценности друзья!

Сердце с рвением бьётся,
когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал.
Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь,
владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!

Подробнее здесь:
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