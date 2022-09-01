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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 408 из 409«1...406407408409»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17306
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 16:38
#6106
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Цитата:
Гога:
Представляешь , тут все ходят с буквой Z на груди , н

Да знаю..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17306
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:30
#6107
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Вор Валера Валет..



Сказал о российских зеках, которые едут в Украину убивать детей, стариков и женщин, что это Западло..
Ну он старой советской закалки..
Сейчас любой зэк России имеет право насиловать детей и потом убивать их, и за это на зоне никто ничего не делает с ними, а если пойдет на СВО, то еще искупит свою вину и станет Героем России..
Общество там деградировало полностью..

[Исправлено: 111, 01.09.2022 - 18:31]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:52
#6108
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Цитата:
111:
но не смотрел..

--- Я коммент не читал , но ответил на него ----это делаешь ты всегда . И , вообще , ты хоть читаешь их ?? Или сразу ---отвечаешь ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17306
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:54
#6109
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Недостроенная баня где то в России..
Винцо, водка..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:55
#6110
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Цитата:
111:
Вор Валера Валет..

---Это тот , которому ты чай подносил ?? Ты же как то описывал , что на какой то сходке был ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17306
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:55
#6111
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Похороны патриота, который решил заработать денег на Украине и достроить баню..



Странно да?
То есть не зарабатывать, потому что в России безработица, а идти убивать, чтобы достроить себе что то..

[Исправлено: 111, 01.09.2022 - 18:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17306
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:58
#6112
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И тут показывают отца, который все же пошел на СВО, убивал, с тем, чтобы получить свои 200 тысяч рублей и достроить эту баню.
Пришел живым.
Убивал в опг Ахмат..



То Лады гробовые, то теперь бани..
Нищета в России порождает злость..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:59
#6113
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но не смотрел..
---Так посмотри - и оцени позицию РК .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17306
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 18:59
#6114
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Цитата:
Гога:
А слабо проехаться по России ? Своими глазками глянуть .

Вот и глянули, в очередной раз..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 19:05
#6115
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«Ра́дио Свобо́да» — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая правительством США.--Так откуда ты тискаешь ?? Ясно . Вспомни ----Кто платит, тот и заказывает музыку . :lol: :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 19:09
#6116
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Цитата:
111:
Вот и глянули, в очередной раз..

--А если *Хабар* посмотреть - то так всё прекрасно в Казахстане . :-x
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 19:12
#6117
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17306
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 19:54
#6118
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Одна из тысячи разрушенных российской оккупационной армией школ..

Школа в Краматорске..



Безумие, помноженное на фашизм..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17306
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 19:56
#6119
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Цитата:
Гога:
если *Хабар* посмотреть - то так всё прекрасно в Казахстане

У нас все прекрасно, мы никого не убиваем и наши дети не мрут за несчастные деньги, как бичи, убивая других детей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17306
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 20:03
#6120
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Последствия геноцида детей Украины..

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Страница 408 из 409«1...406407408409»
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