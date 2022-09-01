Отправлено: - 15:12

Учитывая широкий социальный запрос

Ой как избито и скучноЦитата:Да да конечноЗа 3 дня до послания организовываем ручные митинги через спйолерную партию коммунистов с требованием снижения пенсионного возрастаПотом под этим предлогом возраст снижаем якобы по просьбе трудящихсяТолько уважаемые политехнологи из АП забывают что при тактике "Народ требует-мы пошли на встречу" есть одна маленькая такая заковыкаСегодня вы организовали ручные митинги а завтра эти митинги могут организоваться сами и не с травоядными требованиями снижения пенсионного возраста а с чем нибудь по радикальнее,и вы не сможете пойти на встречу этим требованиям и что дальше?))) А дальше бунт бессмысленный и беспощадный