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Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45000
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Отправлено: 01.09.22 - 12:18
Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение внеочередных президентских выборов осенью 2022 года и сообщил, что готов принять в них участие в качестве кандидата.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2754
Re: Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут...
Отправлено: 01.09.22 - 12:18
опять внеочередные выборы.. проходили уже такое..потом снова будет продление сроков по "просьбам трудящихся"?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1047
Re: Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут...
Отправлено: 01.09.22 - 12:39
Шеф из Москвы может совсем разозлиться на такие слова Неужели демократия приходит в РК? Неужели станем жить как весь цивилизованный мир,без диктаторов? Аж не верится.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8727
Re: Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут...
Отправлено: 01.09.22 - 12:50
Цитата:
А смысл? Был главой и останется. Доработай срок - иди на выборы.
Помимо этого, глава государства выступил с инициативой о проведении досрочных выборов президента.
А смысл? Был главой и останется. Доработай срок - иди на выборы.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25285
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Отправлено: 01.09.22 - 13:05
Цитата:
Тоже хочет, лет 30 просидеть,
на досрочных выборах...
yudjin:
А смысл?
А смысл?
Тоже хочет, лет 30 просидеть,
на досрочных выборах...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1518
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Отправлено: 01.09.22 - 14:31
Цитата:
В грядущие трудные времена могут и не перевыбрать, если каждый на кухне будет власть обвинять в ухудшении жизни.
И ещё хуже, если выберут вредителя или предателя.
А так есть шанс, что за 7 лет удастся разрулить ситуацию.
Видимо, Токаев всё-же за страну переживает. В нынешней турбулентности он, как опытный дипломат, ориентируется лучше других.
yudjin:
А смысл? Был главой и останется. Доработай срок - иди на выборы.
А смысл? Был главой и останется. Доработай срок - иди на выборы.
В грядущие трудные времена могут и не перевыбрать, если каждый на кухне будет власть обвинять в ухудшении жизни.
И ещё хуже, если выберут вредителя или предателя.
А так есть шанс, что за 7 лет удастся разрулить ситуацию.
Видимо, Токаев всё-же за страну переживает. В нынешней турбулентности он, как опытный дипломат, ориентируется лучше других.
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Отправлено: 01.09.22 - 14:43
Если бы разорвал отношения с ОДКБ, вступил бы в Нато, можно было бы его выбрать..
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Отправлено: 01.09.22 - 15:07
Цитата:
---А чего так слабо ? Предложи уж сразу ---стать 51 штатом
111:
вступил бы в Нато
вступил бы в Нато
---А чего так слабо ? Предложи уж сразу ---стать 51 штатом
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Отправлено: 01.09.22 - 15:37
Цитата:
Без разницы, главное нужно сделать все для того, чтобы на нас не напали фашисты.
Самая главная задача
И если она не будет сделана, то все со временем пойдет прахом .
Гога:
чего так слабо ? Предложи уж сразу ---стать
чего так слабо ? Предложи уж сразу ---стать
Без разницы, главное нужно сделать все для того, чтобы на нас не напали фашисты.
Самая главная задача
И если она не будет сделана, то все со временем пойдет прахом .
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Отправлено: 01.09.22 - 15:51
Цитата:
---А что именно ?? Ваш план каков ?? Какие действия тут нужны ??
111:
главное нужно сделать все для того
главное нужно сделать все для того
---А что именно ?? Ваш план каков ?? Какие действия тут нужны ??
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Отправлено: 01.09.22 - 16:43
Цитата:
Уже изложил.
Гога:
Какие действия тут нужны ??
Какие действия тут нужны ??
Уже изложил.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8854
Re: Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут...
Отправлено: 01.09.22 - 17:27
Ура,опять внеочередные выборы президента!
А плюшки перед выборами будут раздвать?Раньше всегда раздавали.
От себя лично и от лица многих предпринимателей прошу Вас:
1)Повысьте порог по НДС для тех кто работает по упрощённой декларации
2)Сделайте налог 1% с оборота и многие выйдут из тени и начнут платить деньги в бюджет.
3)Усмирите уже наконец пустоголовых чиновников с их нескончаемыми пилотными проектами ,типа маркировка,виртуальный склад и.т.д
У нас небольшой бизнес,многие вынуждены сами встать за прилавок,только что бы хоть как то заработать на жизнь.
Я думаю если вы нас поддержите, то получите огромный процент голосов в вашу пользу,бюджет дополнительный доход,а вместе мы построим наш новый ,сильный,экономический развитый Казахстан.
А плюшки перед выборами будут раздвать?Раньше всегда раздавали.
От себя лично и от лица многих предпринимателей прошу Вас:
1)Повысьте порог по НДС для тех кто работает по упрощённой декларации
2)Сделайте налог 1% с оборота и многие выйдут из тени и начнут платить деньги в бюджет.
3)Усмирите уже наконец пустоголовых чиновников с их нескончаемыми пилотными проектами ,типа маркировка,виртуальный склад и.т.д
У нас небольшой бизнес,многие вынуждены сами встать за прилавок,только что бы хоть как то заработать на жизнь.
Я думаю если вы нас поддержите, то получите огромный процент голосов в вашу пользу,бюджет дополнительный доход,а вместе мы построим наш новый ,сильный,экономический развитый Казахстан.
-
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