Отправлено: - 14:20

111:

я вам лишь помогаю понять, в каком Г вы живете,

Цитата:---Это ты со своего дивана на 9ом видишь ??Или по мусоркам интернета судишь ?? А слабо проехаться по России ? Своими глазками глянуть .