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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 407 из 408«1...405406407408»
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:20
#6091
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Цитата:
111:
я вам лишь помогаю понять, в каком Г вы живете,

---Это ты со своего дивана на 9ом видишь ??Или по мусоркам интернета судишь ?? А слабо проехаться по России ? Своими глазками глянуть .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:23
#6092
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Цитата:
111:
Ну не каждый же день по 5 раз!

---Почему же по 5 ??? По 25 раз ! Ври уж по полной :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:33
#6093
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Цитата:
Гога:
А слабо проехаться по России ? Своими глазками глянуть

В Мариуполь или Донбасс, в разрушенные школы?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:44
#6094
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Цитата:
111:
В Мариуполь или Донбасс, в разрушенные школы?

---У тебя и с географией слабовато ??? Речь про Россию - а дорога - на восток - Челябинск - Омск - Новосибирск -и отдохнешь на Байкале !!! Ну если понравиться - до можешь и до Владика махнуть . Ну а там и в Северную Корея .Карты в личку сброшу , о то сказали , что здесь не пропустят .Кстати , посмотри там - где Казахстан ?? В самом центре :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:45
#6095
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Цитата:
111:
В Мариуполь или Донбасс, в разрушенные школы?

---Зато фото сделаешь , с геолокацией :-P :lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:46
#6096
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Цитата:
Гога:
тебя и с географией слабовато ??? Речь про Россию - а дорога - на восток - Челябинск - Омск - Новосибирск -и отдохнешь на Байкале !!! Ну если

Да ладно то..
Смотрел я Россию с Варламовым, да, был в Ленинграде и в Москве, но это не вся Россия..
А вот Мариуполь и Донбасс теперь порушены..
И что?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:54
#6097
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Цитата:
111:
Смотрел я Россию с Варламовым,

---А ты своими очами глянешь Цитата:
111:
но это не вся Россия.

---Так я тебе какой маршрут предложил ?? Или снова - два слова прочел - и сразу коммент строчит ?? Ручки так и чешутся .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:00
#6098
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Цитата:
Гога:
--Так я тебе какой маршрут предложил ?

Жаль что не поеду..
Сразу донесешь..
У вас там стукачи практически все, не так посмотришь, уже стучат..
Начиная от сегодняшних местных ждунов, которые ждут, что Россия освободит их, и заканчивая вами..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:11
#6099
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Цитата:
111:
не так посмотришь, уже стучат..

----Так ты вышиванку не одевай !! Лучше малахай :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:12
#6100
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Цитата:
Гога:
Так ты вышиванку не одевай !!

Боюсь что если увижу там Зэтпатриота, врежу по морде сразу..
Лучше от греха подальше..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:13
#6101
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Цитата:
111:
и заканчивая вами..

---Это ты к кому обращаешься ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:15
#6102
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Цитата:
111:
Боюсь

---Так ты не бойся !! Или ты смелый такой только тут ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:20
#6103
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Цитата:
111:
если увижу там Зэтпатриота

----Тут главное слово ---*если*. Представляешь , тут все ходят с буквой Z на груди , ну или V на крайний случай .Везде круглосуточные митинги в поддержку . И , самое главное , медведи по улицам ходят !!! В магазинах пусто , все пьяные на повозках катаются , распевая патриотические марши !!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:52
#6104
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Цитата:
111:

---Смотрю карту посмотрел . Ну и как --месторасположения Казахстана ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17297
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 16:34
#6105
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Цитата:
Гога:
Смотрю карту посмотрел . Ну и как --месторасположения Казахстана ?

А что тут не выклал то?
Я чтоб не моргала кнопочка, нажал, но не смотрел..
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Страница 407 из 408«1...405406407408»
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