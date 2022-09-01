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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:20
Цитата:
---Это ты со своего дивана на 9ом видишь ??Или по мусоркам интернета судишь ?? А слабо проехаться по России ? Своими глазками глянуть .
111:
я вам лишь помогаю понять, в каком Г вы живете,
я вам лишь помогаю понять, в каком Г вы живете,
---Это ты со своего дивана на 9ом видишь ??Или по мусоркам интернета судишь ?? А слабо проехаться по России ? Своими глазками глянуть .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:23
Цитата:
---Почему же по 5 ??? По 25 раз ! Ври уж по полной
111:
Ну не каждый же день по 5 раз!
Ну не каждый же день по 5 раз!
---Почему же по 5 ??? По 25 раз ! Ври уж по полной
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:33
Цитата:
В Мариуполь или Донбасс, в разрушенные школы?
Гога:
А слабо проехаться по России ? Своими глазками глянуть
А слабо проехаться по России ? Своими глазками глянуть
В Мариуполь или Донбасс, в разрушенные школы?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:44
Цитата:
---У тебя и с географией слабовато ??? Речь про Россию - а дорога - на восток - Челябинск - Омск - Новосибирск -и отдохнешь на Байкале !!! Ну если понравиться - до можешь и до Владика махнуть . Ну а там и в Северную Корея .Карты в личку сброшу , о то сказали , что здесь не пропустят .Кстати , посмотри там - где Казахстан ?? В самом центре
111:
В Мариуполь или Донбасс, в разрушенные школы?
В Мариуполь или Донбасс, в разрушенные школы?
---У тебя и с географией слабовато ??? Речь про Россию - а дорога - на восток - Челябинск - Омск - Новосибирск -и отдохнешь на Байкале !!! Ну если понравиться - до можешь и до Владика махнуть . Ну а там и в Северную Корея .Карты в личку сброшу , о то сказали , что здесь не пропустят .Кстати , посмотри там - где Казахстан ?? В самом центре
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:45
Цитата:
---Зато фото сделаешь , с геолокацией
111:
В Мариуполь или Донбасс, в разрушенные школы?
В Мариуполь или Донбасс, в разрушенные школы?
---Зато фото сделаешь , с геолокацией
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:46
Цитата:
Да ладно то..
Смотрел я Россию с Варламовым, да, был в Ленинграде и в Москве, но это не вся Россия..
А вот Мариуполь и Донбасс теперь порушены..
И что?
Гога:
тебя и с географией слабовато ??? Речь про Россию - а дорога - на восток - Челябинск - Омск - Новосибирск -и отдохнешь на Байкале !!! Ну если
тебя и с географией слабовато ??? Речь про Россию - а дорога - на восток - Челябинск - Омск - Новосибирск -и отдохнешь на Байкале !!! Ну если
Да ладно то..
Смотрел я Россию с Варламовым, да, был в Ленинграде и в Москве, но это не вся Россия..
А вот Мариуполь и Донбасс теперь порушены..
И что?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 14:54
Цитата:
---А ты своими очами глянешь Цитата:
---Так я тебе какой маршрут предложил ?? Или снова - два слова прочел - и сразу коммент строчит ?? Ручки так и чешутся .
111:
Смотрел я Россию с Варламовым,
Смотрел я Россию с Варламовым,
---А ты своими очами глянешь Цитата:
111:
но это не вся Россия.
но это не вся Россия.
---Так я тебе какой маршрут предложил ?? Или снова - два слова прочел - и сразу коммент строчит ?? Ручки так и чешутся .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:00
Цитата:
Жаль что не поеду..
Сразу донесешь..
У вас там стукачи практически все, не так посмотришь, уже стучат..
Начиная от сегодняшних местных ждунов, которые ждут, что Россия освободит их, и заканчивая вами..
Гога:
--Так я тебе какой маршрут предложил ?
--Так я тебе какой маршрут предложил ?
Жаль что не поеду..
Сразу донесешь..
У вас там стукачи практически все, не так посмотришь, уже стучат..
Начиная от сегодняшних местных ждунов, которые ждут, что Россия освободит их, и заканчивая вами..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:11
Цитата:
----Так ты вышиванку не одевай !! Лучше малахай
111:
не так посмотришь, уже стучат..
не так посмотришь, уже стучат..
----Так ты вышиванку не одевай !! Лучше малахай
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:12
Цитата:
Боюсь что если увижу там Зэтпатриота, врежу по морде сразу..
Лучше от греха подальше..
Гога:
Так ты вышиванку не одевай !!
Так ты вышиванку не одевай !!
Боюсь что если увижу там Зэтпатриота, врежу по морде сразу..
Лучше от греха подальше..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:13
Цитата:
---Это ты к кому обращаешься ?
111:
и заканчивая вами..
и заканчивая вами..
---Это ты к кому обращаешься ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:15
Цитата:
---Так ты не бойся !! Или ты смелый такой только тут ?
111:
Боюсь
Боюсь
---Так ты не бойся !! Или ты смелый такой только тут ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:20
Цитата:
----Тут главное слово ---*если*. Представляешь , тут все ходят с буквой Z на груди , ну или V на крайний случай .Везде круглосуточные митинги в поддержку . И , самое главное , медведи по улицам ходят !!! В магазинах пусто , все пьяные на повозках катаются , распевая патриотические марши !!
111:
если увижу там Зэтпатриота
если увижу там Зэтпатриота
----Тут главное слово ---*если*. Представляешь , тут все ходят с буквой Z на груди , ну или V на крайний случай .Везде круглосуточные митинги в поддержку . И , самое главное , медведи по улицам ходят !!! В магазинах пусто , все пьяные на повозках катаются , распевая патриотические марши !!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 15:52
Цитата:
---Смотрю карту посмотрел . Ну и как --месторасположения Казахстана ?
111:
---Смотрю карту посмотрел . Ну и как --месторасположения Казахстана ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 16:34
Цитата:
А что тут не выклал то?
Я чтоб не моргала кнопочка, нажал, но не смотрел..
Гога:
Смотрю карту посмотрел . Ну и как --месторасположения Казахстана ?
Смотрю карту посмотрел . Ну и как --месторасположения Казахстана ?
А что тут не выклал то?
Я чтоб не моргала кнопочка, нажал, но не смотрел..
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