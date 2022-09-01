Отправлено: - 14:31

yudjin:

А смысл? Был главой и останется. Доработай срок - иди на выборы.

Цитата:В грядущие трудные времена могут и не перевыбрать, если каждый на кухне будет власть обвинять в ухудшении жизни.И ещё хуже, если выберут вредителя или предателя.А так есть шанс, что за 7 лет удастся разрулить ситуацию.Видимо, Токаев всё-же за страну переживает. В нынешней турбулентности он, как опытный дипломат, ориентируется лучше других.