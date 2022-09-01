Re: Казахстан снял ограничения на вывоз зерна и муки

Отправлено: - 14:34

В Советском Союзе была цель - производить по 1 тонне зерна на душу населения. Если эта норма сохраняется, то в Казахстане нужно выращивать 20 миллионов тонн зерна. Это только для собственных потребностей. Почему сейчас производим меньше и остается на экспорт? Потому, что животноводческую продукцию импортируем. Если увеличить поголовье скота, свиней и птицы, то зерна будет не хватать.