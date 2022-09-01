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≡ Казахстан снял ограничения на вывоз зерна и муки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44995
Казахстан снял ограничения на вывоз зерна и муки
Отправлено: 01.09.22 - 14:34
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По данным Министерства сельского хозяйства, в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых. В этом году планируется собрать более 13 миллионов тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12 процентов.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6573
Re: Казахстан снял ограничения на вывоз зерна и муки
Отправлено: 01.09.22 - 14:34
#1
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В Советском Союзе была цель - производить по 1 тонне зерна на душу населения. Если эта норма сохраняется, то в Казахстане нужно выращивать 20 миллионов тонн зерна. Это только для собственных потребностей. Почему сейчас производим меньше и остается на экспорт? Потому, что животноводческую продукцию импортируем. Если увеличить поголовье скота, свиней и птицы, то зерна будет не хватать.
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