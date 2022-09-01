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≡ Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44995
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Отправлено: 01.09.22 - 12:18
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Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение внеочередных президентских выборов осенью 2022 года и сообщил, что готов принять в них участие в качестве кандидата.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2752
Re: Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут...
Отправлено: 01.09.22 - 12:18
#1
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опять внеочередные выборы.. проходили уже такое..потом снова будет продление сроков по "просьбам трудящихся"?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1046
Re: Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут...
Отправлено: 01.09.22 - 12:39
#2
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Шеф из Москвы может совсем разозлиться на такие слова ;-) Неужели демократия приходит в РК? Неужели станем жить как весь цивилизованный мир,без диктаторов? Аж не верится.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8726
Re: Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут...
Отправлено: 01.09.22 - 12:50
#3
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Цитата:
Помимо этого, глава государства выступил с инициативой о проведении досрочных выборов президента.

А смысл? Был главой и останется. Доработай срок - иди на выборы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25285
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Отправлено: 01.09.22 - 13:05
#4
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Цитата:
yudjin:
А смысл?

Тоже хочет, лет 30 просидеть,
на досрочных выборах... :lol: :-P
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1518
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Отправлено: 01.09.22 - 14:31
#5
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Цитата:
yudjin:
А смысл? Был главой и останется. Доработай срок - иди на выборы.

В грядущие трудные времена могут и не перевыбрать, если каждый на кухне будет власть обвинять в ухудшении жизни.
И ещё хуже, если выберут вредителя или предателя.
А так есть шанс, что за 7 лет удастся разрулить ситуацию.
Видимо, Токаев всё-же за страну переживает. В нынешней турбулентности он, как опытный дипломат, ориентируется лучше других.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17289
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года
Отправлено: 01.09.22 - 14:43
#6
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Если бы разорвал отношения с ОДКБ, вступил бы в Нато, можно было бы его выбрать..
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