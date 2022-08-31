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≡ Токаев принял отставку Умирзака Шукеева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44992
Токаев принял отставку Умирзака Шукеева
Отправлено: 31.08.22 - 17:21
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Аким Туркестанской области подал в отставку из-за коррупционного преступления своего подчинённого. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку Умирзака Шукеева.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12864
Re: Токаев принял отставку Умирзака Шукеева
Отправлено: 31.08.22 - 17:21
#1
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Меня терзают смутные сомнения что Токаев не зря едет в Тургай 5 сентября....
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2750
Re: Токаев принял отставку Умирзака Шукеева
Отправлено: 01.09.22 - 09:38
#2
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Шукеев ведь в своё время играл с Евсюковым на саксофоне. Так что, пусть лучше идёт работает саксофонистом в кустанайскую филармонию. Так безопаснее.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5484
Re: Токаев принял отставку Умирзака Шукеева
Отправлено: 01.09.22 - 11:26
#3
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он десять саксофонов может заставить дудеть несколько суток напролет , у него возможности не ограничены.
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