Re: Аким Костаная планирует установить гранитный бордюр на...

Отправлено: - 17:59

Гранитный бордюр? Что везде? Он из своего кармана будет его ставить? Чтобы такой бордюр смотрелся и было видно, что это гранит, надо за ним ухаживать чистить постоянно, а то и мыть. Иначе будет просто неотличимая серость и пустая трата денег. Или вслед за гранитным бордюром учредим новое предприятие на балансе бюджета, которое будет облизывать гранитные бордюры.