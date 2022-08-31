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≡ 7 млн тенге потратило на экспедицию по изучению наследия Ахмета Байтурсынова управление культуры Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44992
7 млн тенге потратило на экспедицию по изучению наследия Ахмета Байтурсынова управление культуры Костанайской области
Отправлено: 31.08.22 - 16:16
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На эти средства купили билеты и платили проживание в гостиницах для трех человек. Цель экспедиции — изучить жизнь и духовное наследие Ахмета Байтурсынова. Всего в маршруте исследователей было 12 остановок в Казахстане, России и Азербайджане.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4838
Re: 7 млн тенге потратило на экспедицию по изучению наследия...
Отправлено: 31.08.22 - 16:16
#1
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Цитата:
7 млн тенге потратило

Цитата:
Правда, проект не заполучил большую популярность. Спустя три месяца после старта в нем опубликовали всего 24 сообщения, а подписались на страницу 64 человека.


весьма показательно!!!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5484
Re: 7 млн тенге потратило на экспедицию по изучению наследия...
Отправлено: 01.09.22 - 11:20
#2
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Очень странно почему в ИНСТе или ТЕЛЕГе, а не в одноклассниках, ведь многие пожилые как я, сидят именно там. Поэтому экспедиция не получилось, площадку выбрали не популярную.
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