Re: 7 млн тенге потратило на экспедицию по изучению наследия...

Отправлено: - 11:20

Очень странно почему в ИНСТе или ТЕЛЕГе, а не в одноклассниках, ведь многие пожилые как я, сидят именно там. Поэтому экспедиция не получилось, площадку выбрали не популярную.