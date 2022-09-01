Re: Кому доверить это место? - Кладбище в Костанае готовят к...

Отправлено: - 11:13

Не так давно хоронили знакомую, родственники разорились почти на шестьсот тысяч тенге, правда входили весь спектр услуг от выкопать-закопать и столовая (без водки), однако триста тысяч стоит земля, как это понимать? Кому ушли деньги, я ни разу не слышал чтобы акимат продавал землю на кладбище.