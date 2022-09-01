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≡ Кому доверить это место? - Кладбище в Костанае готовят к передаче в управление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44992
Кому доверить это место? - Кладбище в Костанае готовят к передаче в управление
Отправлено: 01.09.22 - 11:13
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Процесс оформления исполнительно-технической документации на территорию городского кладбища завершается. Об этом 24 августа в ответе на запрос «НГ» сообщил и. о. руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5484
Re: Кому доверить это место? - Кладбище в Костанае готовят к...
Отправлено: 01.09.22 - 11:13
#1
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Не так давно хоронили знакомую, родственники разорились почти на шестьсот тысяч тенге, правда входили весь спектр услуг от выкопать-закопать и столовая (без водки), однако триста тысяч стоит земля, как это понимать? Кому ушли деньги, я ни разу не слышал чтобы акимат продавал землю на кладбище.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1455
Re: Кому доверить это место? - Кладбище в Костанае готовят к...
Отправлено: 01.09.22 - 11:33
#2
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Это хорошо видно по могилам - если одни чистые и ухоженные, другие (а таких, к сожалению, большинство) заросли травой, ограды поржавели. - Родственников не осталось в Костанае, вот и некому ухаживать за могилами
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