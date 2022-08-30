Отправлено: - 14:05

111:

Так, начинаю понимать, экилектика это банальная сплетня о других, а вот сейчас в этом случае это и разговоры о геях..

гражданин СССР:

Соросятское образование не только ума не прибавляет, но и последние мозги отшибает

Цитата:НетЭто Форумный сМаркс завуалировано свою любовь к демагогии и графомании прописал))Цитата:Поэтому ты гражданином несуществующей страны прикидываешься? Чтобы не подумали что ты обычный капиталист-рецидивист?)