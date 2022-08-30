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Давайте тему раскачаем..
Кто-нибудь знает, почему всяким фейкистам и тюлькогонам рода либероидов удается достаточно быстро раскачивать темы? А ведь это легко объяснимо с точки зрения природы. Возьмем для примера здоровый человеческий человеческий организм. Все его системы функционируют нормально и вдруг в него попадает вирус. Организм сразу переходит в алертное состояние и множество здоровых клеток начинают бороться с проникшим чужаком. Еще Аркадий Гайдар писал в свое время, что достаточно одного Плохиша, чтобы поколебать систему защиты мальчишей.
То же самое происходит и на всех форумах. Достаточно сделать фейковый вброс, как на защиту начинает подниматься армия правдолюбов, чтобы развеять высказанную ложь. И именно эти эпические битвы привлекают все новых участников и появляется окно возможностей для засеивания сомнениями полей в неокрепших, особенно молодых, мозгах. В свою очередь все правдивые высказывания воспринимаются как должное и не получают такого вала в обсуждениях как раз из-за отсутствия неприятий и возмущений у большинства.
Если завтра правительство снизит цены на сахар или уменьшит пенсионный возраст, то вряд ли кто-то сможет лицезреть восторженные митинги возле акиматов или форумные баталии на страницах интернетовской прессы, потому что эти достижения вступают в противоречие лишь с плохишами, которых в нормальном обществе очень мало. Поэтому вражеским структурам выгодно снабжать вареньем и печеньем всех плохишей, чтобы они никогда не кончались и продолжали раскачивать темы и общество. А когда равновесие нарушится и наступит хаос, тогда можно будет будет без труда ловить рыбку в мутных водах и почивать на лаврах.