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- Я бы хотел перед вами извиниться, попросить вас простить меня, - обратился подсудимый к потерпевшим. - Деньги я верну вам, как только вернусь из мест лишения свободы. Если суд даст мне шанс, я смогу вам на воле деньги возмещать.