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≡ «Ведь жизнь его только начинается!» - По делу лжесантехника прошли прения в суде в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44992
«Ведь жизнь его только начинается!» - По делу лжесантехника прошли прения в суде в Костанае
Отправлено: 01.09.22 - 10:34
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- Я бы хотел перед вами извиниться, попросить вас простить меня, - обратился подсудимый к потерпевшим. - Деньги я верну вам, как только вернусь из мест лишения свободы. Если суд даст мне шанс, я смогу вам на воле деньги возмещать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5484
Re: «Ведь жизнь его только начинается!» - По делу лжесантехника...
Отправлено: 01.09.22 - 10:34
#1
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Жизнь его только начинается, а сколько плохого успел наделать, вот если бы у нас за коррупцию убивали, а за кражу отсекали руки, было бы больше порядка
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