Прогноз на 5 дней
ясно+30°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 23% влажность
  • З-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 124 из 124«1...122123124
Ответить Новый топик
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.22 - 20:45
#1846
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
Я писал 111, а не некоторым...

Тогда нужно было в личку, а тут форум для всех. ;-)
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
899
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.08.22 - 16:56
#1847
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю пока отсутствовал, ничего особо не изменилось) кто-то стал чуть тщательнее отрабатывать, а кто-то всё бьётся-бьётся изо всех сил, но видимо пока (хотя почему пока) мимо :lol: :lol: :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.22 - 00:17
#1848
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4838
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.22 - 20:39
#1849
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого! Поступок или как?
Аким Туркестанской области Шукеев подал в отставку
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал заявление об отставке. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата региона, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным пресс-службы, заявление аким области написал 24 августа.
Ранее Умирзак Шукеев заявлял, что подаст в отставку, если вина бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова будет доказана судом. 13 июля стало известно, что суд признал бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова виновным в получении взятки и приговорил к 10 годам лишения свободы. 24 августа приговор экс-акиму Кентау оставили без изменений. Решение суда вступает в силу после рассмотрения апелляции. Как ранее пояснили в акимате региона, заявление об отставке подается в течение десяти календарных дней после вступления обвинительного приговора суда в законную силу.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6563
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.22 - 20:47
#1850
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

---Дал слово - выполнил . Нормально .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17274
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 15:31
#1851
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как наконец стало хорошо и прекрасно!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17274
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 15:33
#1852
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Флуд немного разгрузился хоть, от личной неприязни и каких то личных амбиций..
Наконец то обо мне будут говорить в другом интересном месте!
Вот что делают волшебные правила, что мы тут приняли..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6563
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 16:25
#1853
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Наконец то обо мне будут говорить в другом интересном месте!

----Интересно , в каком ?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17274
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 16:35
#1854
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Интересно , в каком ?

А вот в таком!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6563
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 16:49
#1855
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6563
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 16:53
#1856
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А вот в таком!

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17274
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 16:53
#1857
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Вот именно!
Сейчас тебе кордонец что то выложит..
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3126
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 09:38
#1858
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яков Кедми:"Кто выйдет ослабленным из этой войны?"
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 10:19
#1859
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что только не сотворят или слепят, в этой жизни великие умельцы из народа, да уж, "произведения искусства", не перестают удивлять.



Подробнее здесь:
Профайл
Страница 124 из 124«1...122123124
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS