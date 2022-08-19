Отправлено: - 20:39

Ого! Поступок или как?Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал заявление об отставке. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата региона, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным пресс-службы, заявление аким области написал 24 августа.Ранее Умирзак Шукеев заявлял, что подаст в отставку, если вина бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова будет доказана судом. 13 июля стало известно, что суд признал бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова виновным в получении взятки и приговорил к 10 годам лишения свободы. 24 августа приговор экс-акиму Кентау оставили без изменений. Решение суда вступает в силу после рассмотрения апелляции. Как ранее пояснили в акимате региона, заявление об отставке подается в течение десяти календарных дней после вступления обвинительного приговора суда в законную силу.