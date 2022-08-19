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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.22 - 20:45
Цитата:
Тогда нужно было в личку, а тут форум для всех.
bgb:
Я писал 111, а не некоторым...
Я писал 111, а не некоторым...
Тогда нужно было в личку, а тут форум для всех.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 899
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.08.22 - 16:56
смотрю пока отсутствовал, ничего особо не изменилось) кто-то стал чуть тщательнее отрабатывать, а кто-то всё бьётся-бьётся изо всех сил, но видимо пока (хотя почему пока) мимо
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.22 - 00:17
(Полноправные пользователи)
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- 21.06.09
- Сообщений:
- 4838
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.22 - 20:39
Ого! Поступок или как?
Аким Туркестанской области Шукеев подал в отставку
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал заявление об отставке. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата региона, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным пресс-службы, заявление аким области написал 24 августа.
Ранее Умирзак Шукеев заявлял, что подаст в отставку, если вина бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова будет доказана судом. 13 июля стало известно, что суд признал бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова виновным в получении взятки и приговорил к 10 годам лишения свободы. 24 августа приговор экс-акиму Кентау оставили без изменений. Решение суда вступает в силу после рассмотрения апелляции. Как ранее пояснили в акимате региона, заявление об отставке подается в течение десяти календарных дней после вступления обвинительного приговора суда в законную силу.
Аким Туркестанской области Шукеев подал в отставку
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал заявление об отставке. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата региона, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным пресс-службы, заявление аким области написал 24 августа.
Ранее Умирзак Шукеев заявлял, что подаст в отставку, если вина бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова будет доказана судом. 13 июля стало известно, что суд признал бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова виновным в получении взятки и приговорил к 10 годам лишения свободы. 24 августа приговор экс-акиму Кентау оставили без изменений. Решение суда вступает в силу после рассмотрения апелляции. Как ранее пояснили в акимате региона, заявление об отставке подается в течение десяти календарных дней после вступления обвинительного приговора суда в законную силу.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.08.22 - 20:47
Цитата:
---Дал слово - выполнил . Нормально .
Алиса:
---Дал слово - выполнил . Нормально .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 15:31
Как наконец стало хорошо и прекрасно!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 15:33
Флуд немного разгрузился хоть, от личной неприязни и каких то личных амбиций..
Наконец то обо мне будут говорить в другом интересном месте!
Вот что делают волшебные правила, что мы тут приняли..
Наконец то обо мне будут говорить в другом интересном месте!
Вот что делают волшебные правила, что мы тут приняли..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 16:25
Цитата:
----Интересно , в каком ?
111:
Наконец то обо мне будут говорить в другом интересном месте!
Наконец то обо мне будут говорить в другом интересном месте!
----Интересно , в каком ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 16:35
Цитата:
А вот в таком!
Гога:
Интересно , в каком ?
Интересно , в каком ?
А вот в таком!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 16:49
Цитата:
111:
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 16:53
Цитата:
111:
А вот в таком!
А вот в таком!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.08.22 - 16:53
Цитата:
Вот именно!
Сейчас тебе кордонец что то выложит..
Гога:
Вот именно!
Сейчас тебе кордонец что то выложит..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3126
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 09:38
Яков Кедми:"Кто выйдет ослабленным из этой войны?"
K
(Полноправные пользователи)
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- 28.05.18
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- 3165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.22 - 10:19
Что только не сотворят или слепят, в этой жизни великие умельцы из народа, да уж, "произведения искусства", не перестают удивлять.
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