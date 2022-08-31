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≡ Умер Михаил Горбачев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44988
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 10:23
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"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", — сообщили в ЦКБ. Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15407
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 01.09.22 - 00:11
#30
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Цитата:
юля елиссева:
Михаил Горбачёв - один из величайших людей ХХ века.

Глупость. Слабый политик - не доделал то что начал, делал с перегибами (антиалкогольная кампания) и недоглядел за тремя подчиненными. Вот если бы Союз сохранился и при этом перестроился на "кап.рельсы" - тогда да - можно было бы так сказать и даже перегибы не так уже важны.
Вообще мне его жаль немного - его незаслуженно обвиняют в развале СССР. Его вина только в слабости и недальновидности, а активных действий для этого он не предпринимал. Тем более ему досталась страна с уже большими проблемами - дефицит, неудовлетворенность населения. И он начал перестройку в тяжелые для страны времена - тут справился бы, возможно, опытный политик, но таковых не было в Союзе реформаторов.
Вообще, считаю что лучше перестройку нужно было начинать в 70-х годах, когда экономика была на подъёме.
Сейчас вот подумалось - возможно Назарбаев мог бы справиться. Результаты у него есть, но не факт что история с Горбачевым не послужила как раз уроком для него. И это было уже в 91-м, но смог бы он это сделать в 85-м, имея меньший опыт, да и страна не унитарная.

[Исправлено: Victor Yang, 01.09.2022 - 00:18]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15407
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 01.09.22 - 00:14
#31
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
О мертвых либо хорошо, либо ничего

О мертвых либо хорошо, либо ничего кроме правды - вот полное изречение. Врать про него никто не собирается - так, только косточки перемыть. Но на то он и публичная личность.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17274
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 01.09.22 - 02:01
#32
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Цитата:
Victor Yang:
Врать про него никто не собирается - так, только косточки перемыть.

Но у вас то россиян, все это происходит в извращенной манере..
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