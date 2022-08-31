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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 898
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 09:36
Цитата:
во всем Казахстане в начале недели в школах было исполнение гимна, еще лет так почти 10 назад. Сейчас не скажу.
[Исправлено: lavprof, 31.08.2022 - 09:36]
Гога:
Казахстан-- Уже несколько лет занятия во всех школах некоторых восточных и западных регионов страны по решению региональных управлений образования начинаются с исполнения гимна
Казахстан-- Уже несколько лет занятия во всех школах некоторых восточных и западных регионов страны по решению региональных управлений образования начинаются с исполнения гимна
во всем Казахстане в начале недели в школах было исполнение гимна, еще лет так почти 10 назад. Сейчас не скажу.
[Исправлено: lavprof, 31.08.2022 - 09:36]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 17:13
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 17:13
Цитата:
Ну..
Как то мы врем что ли..
lavprof:
во всем Казахстане в начале недели в школах было исполнение гимна, е
во всем Казахстане в начале недели в школах было исполнение гимна, е
Ну..
Как то мы врем что ли..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 17:15
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 20:17
Пришла в белом, уходит в другой одежде..
Везет же ей, что есть я у нее..
фото обменник
Везет же ей, что есть я у нее..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 20:22
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 21:39
Цитата:
-----------Все врут , кроме тебя , конечно ..
111:
Как то мы врем что ли..
Как то мы врем что ли..
-----------Все врут , кроме тебя , конечно ..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 22:33
Цитата:
Так бы были доказательства..
Но вот наши не знают гимна, как и казахского языка, как он тогда пели?
Гога:
Все врут ,
Все врут ,
Так бы были доказательства..
Но вот наши не знают гимна, как и казахского языка, как он тогда пели?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:00
Цитата:
----Ещё раз для тебя -***---Казахстан-- Уже несколько лет занятия во всех школах некоторых восточных и западных регионов страны по решению региональных управлений образования начинаются с исполнения гимна. ----В чужом глазу соринку видишь , в своем бревна не замечаешь !!!---
111:
----Ещё раз для тебя -***---Казахстан-- Уже несколько лет занятия во всех школах некоторых восточных и западных регионов страны по решению региональных управлений образования начинаются с исполнения гимна. ----В чужом глазу соринку видишь , в своем бревна не замечаешь !!!---
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:02
Цитата:
----Какие тебе нужны ???
111:
Так бы были доказательства..
Так бы были доказательства..
----Какие тебе нужны ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:03
Цитата:
----Кто ваши ???
111:
Но вот наши не знают гимна, как и казахского языка, как он тогда пели?
Но вот наши не знают гимна, как и казахского языка, как он тогда пели?
----Кто ваши ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:04
Цитата:
---Ты хоть сам себе веришь ?? Или веришь только в ту галиматью , что здесь размещаешь ??
111:
---Ты хоть сам себе веришь ?? Или веришь только в ту галиматью , что здесь размещаешь ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:09
Цитата:
---Вот интересно , как бы отреагировал твой дед , герой войны , воевавший за СССР против фашистов , на твою защиту укронацистов ?
111:
Очередной российский фашист, Герой России..
Очередной российский фашист, Герой России..
---Вот интересно , как бы отреагировал твой дед , герой войны , воевавший за СССР против фашистов , на твою защиту укронацистов ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:12
Цитата:
----Ну и это конечно брехня . Это россияне сами все придумали . И , как всегда , хотели сами себя взорвать !! Да , Марик ???****7 часов назад, источник: © РИА НовостиДиверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.***
111:
----Ну и это конечно брехня . Это россияне сами все придумали . И , как всегда , хотели сами себя взорвать !! Да , Марик ???****7 часов назад, источник: © РИА НовостиДиверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.***
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:18
Цитата:
---Об этом они рассказали изданию Le Figaro,////Военные ВСУ считают бои против Армии России в Донбассе "настоящим адом", потому что российские военнослужащие имеют огромное превосходство.Так, один из украинских военных сообщил, что их позиции обстреливаются 40–60 раз в день — между тем украинская армия способна ответить максимум десятью залпами. Кроме того, до украинских военных попросту не доходят поставляемые из-за рубежа САУ Caesar, гаубицы М-777 или РСЗО HIMARS./////----Заметь , это французская газета .
111:
---Об этом они рассказали изданию Le Figaro,////Военные ВСУ считают бои против Армии России в Донбассе "настоящим адом", потому что российские военнослужащие имеют огромное превосходство.Так, один из украинских военных сообщил, что их позиции обстреливаются 40–60 раз в день — между тем украинская армия способна ответить максимум десятью залпами. Кроме того, до украинских военных попросту не доходят поставляемые из-за рубежа САУ Caesar, гаубицы М-777 или РСЗО HIMARS./////----Заметь , это французская газета .
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