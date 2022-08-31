Отправлено: - 09:36

Гога:

Казахстан-- Уже несколько лет занятия во всех школах некоторых восточных и западных регионов страны по решению региональных управлений образования начинаются с исполнения гимна

[Исправлено: lavprof, 31.08.2022 - 09:36]

Цитата:во всем Казахстане в начале недели в школах было исполнение гимна, еще лет так почти 10 назад. Сейчас не скажу.