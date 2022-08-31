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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
898
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 09:36
#6061
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Цитата:
Гога:
Казахстан-- Уже несколько лет занятия во всех школах некоторых восточных и западных регионов страны по решению региональных управлений образования начинаются с исполнения гимна

во всем Казахстане в начале недели в школах было исполнение гимна, еще лет так почти 10 назад. Сейчас не скажу.

[Исправлено: lavprof, 31.08.2022 - 09:36]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17274
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 17:13
#6062
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В последний день прекрасного лета, обязательное хождение по магазинам..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17274
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 17:13
#6063
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Цитата:
lavprof:
во всем Казахстане в начале недели в школах было исполнение гимна, е

Ну..
Как то мы врем что ли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17274
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 17:15
#6064
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Отдыхаем на любимых покатушках..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17274
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 20:17
#6065
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Пришла в белом, уходит в другой одежде..
Везет же ей, что есть я у нее..

фото обменник
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17274
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 20:22
#6066
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Последний закат в конце жаркого лета..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 21:39
#6067
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Цитата:
111:
Как то мы врем что ли..

-----------Все врут , кроме тебя , конечно .. :-P :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17274
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 22:33
#6068
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Цитата:
Гога:
Все врут ,

Так бы были доказательства..
Но вот наши не знают гимна, как и казахского языка, как он тогда пели?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:00
#6069
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Цитата:
111:

----Ещё раз для тебя -***---Казахстан-- Уже несколько лет занятия во всех школах некоторых восточных и западных регионов страны по решению региональных управлений образования начинаются с исполнения гимна. ----В чужом глазу соринку видишь , в своем бревна не замечаешь !!!---
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:02
#6070
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Цитата:
111:
Так бы были доказательства..

----Какие тебе нужны ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:03
#6071
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Цитата:
111:
Но вот наши не знают гимна, как и казахского языка, как он тогда пели?

----Кто ваши ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:04
#6072
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Цитата:
111:

---Ты хоть сам себе веришь ?? Или веришь только в ту галиматью , что здесь размещаешь ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:09
#6073
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Цитата:
111:
Очередной российский фашист, Герой России..

---Вот интересно , как бы отреагировал твой дед , герой войны , воевавший за СССР против фашистов , на твою защиту укронацистов ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:12
#6074
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Цитата:
111:

----Ну и это конечно брехня . Это россияне сами все придумали . И , как всегда , хотели сами себя взорвать !! Да , Марик ???****7 часов назад, источник: © РИА НовостиДиверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты, по предварительным данным, готовили теракт во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.***
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.09.22 - 01:18
#6075
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Цитата:
111:

---Об этом они рассказали изданию Le Figaro,////Военные ВСУ считают бои против Армии России в Донбассе "настоящим адом", потому что российские военнослужащие имеют огромное превосходство.Так, один из украинских военных сообщил, что их позиции обстреливаются 40–60 раз в день — между тем украинская армия способна ответить максимум десятью залпами. Кроме того, до украинских военных попросту не доходят поставляемые из-за рубежа САУ Caesar, гаубицы М-777 или РСЗО HIMARS./////----Заметь , это французская газета .
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