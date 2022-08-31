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юля елиссева:

Михаил Горбачёв - один из величайших людей ХХ века.

[Исправлено: Victor Yang, 01.09.2022 - 00:18]

Цитата:Глупость. Слабый политик - не доделал то что начал, делал с перегибами (антиалкогольная кампания) и недоглядел за тремя подчиненными. Вот если бы Союз сохранился и при этом перестроился на "кап.рельсы" - тогда да - можно было бы так сказать и даже перегибы не так уже важны.Вообще мне его жаль немного - его незаслуженно обвиняют в развале СССР. Его вина только в слабости и недальновидности, а активных действий для этого он не предпринимал. Тем более ему досталась страна с уже большими проблемами - дефицит, неудовлетворенность населения. И он начал перестройку в тяжелые для страны времена - тут справился бы, возможно, опытный политик, но таковых не было в Союзе реформаторов.Вообще, считаю что лучше перестройку нужно было начинать в 70-х годах, когда экономика была на подъёме.Сейчас вот подумалось - возможно Назарбаев мог бы справиться. Результаты у него есть, но не факт что история с Горбачевым не послужила как раз уроком для него. И это было уже в 91-м, но смог бы он это сделать в 85-м, имея меньший опыт, да и страна не унитарная.