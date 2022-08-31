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≡ Аким Костаная планирует установить гранитный бордюр на...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44988
Аким Костаная планирует установить гранитный бордюр на...
Отправлено: 31.08.22 - 17:59
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Аким Костаная планирует установить гранитный бордюр на нескольких улицах. Поддержите ли вы финансирование этого проекта из городского бюджета?
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§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
210
Re: Аким Костаная планирует установить гранитный бордюр на...
Отправлено: 31.08.22 - 17:59
#1
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Гранитный бордюр? Что везде? Он из своего кармана будет его ставить? Чтобы такой бордюр смотрелся и было видно, что это гранит, надо за ним ухаживать чистить постоянно, а то и мыть. Иначе будет просто неотличимая серость и пустая трата денег. Или вслед за гранитным бордюром учредим новое предприятие на балансе бюджета, которое будет облизывать гранитные бордюры.
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