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≡ Токаев принял отставку Умирзака Шукеева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44988
Токаев принял отставку Умирзака Шукеева
Отправлено: 31.08.22 - 17:21
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Аким Туркестанской области подал в отставку из-за коррупционного преступления своего подчинённого. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку Умирзака Шукеева.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12864
Re: Токаев принял отставку Умирзака Шукеева
Отправлено: 31.08.22 - 17:21
#1
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Меня терзают смутные сомнения что Токаев не зря едет в Тургай 5 сентября....
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