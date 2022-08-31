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Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44987
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 10:23
"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", — сообщили в ЦКБ. Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.
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Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 15:22
Я так думаю, что если бы не Горбачев, то иных бы уже посадили за тунеядство - делать ничего не умеет))) Ну вот предположим - В СА не служил, ну больной весь, никакой пользы не принес - ну воровал что где плохо лежит. Квартир нахапал. НИКОГДА не работал))) И все-то им плохо.. И СССР, и дед-ветеран... Оно теперь бандеровцев поддерживает, а дед уже умер, что он скажет... Но вот оно не работало в своей жизни ни дня.. Никакой пользы не принесло.. Никого из присутствующих я не имею ввиду. Никакого сходства.. А ведь если кто-то кого-то узнал.. Я разве в этом виноват?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12864
Re: Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 15:29
Цитата:
А они и сейчас баранов пасуТ
Просто раньше были бараны в поле думающие что это ОНИ великие академики
А теперь эти бараны на форумах сидят день и ночь)
Вот и приходится их подгонять чтобы не забывались что они просто бараны а не академики)
Цоб цобэ цоб)))
Цитата:
А кто сказал что Горбачев был нежной зефиркой?
Он до последнего пытался труп СССР поддерживать на плаву
Войска в Баку, Тбилиси,Литву вводил
Тем самым ускорив похороны трупа став по сути его главным могильщиком
Что сейчас делает его ученик Путин разваливая российскую федерацию
Если до 24 февраля разговоры про развал России были маргинальными то сейчас это уже обычное дискуссионое явление среди национальной интеллигенции
Форумы народов России собираються
Уже обсуждают как выходить из состава будут
По мне первыми отвалятся сибиряки,Якутия,бурятия,Тыва и Карелия
Потом Кавказ как им бабки начнут урезать
А дальше по накатанной
Путин хотел пойти в историю лучшим правителем России он и войдёт))) тем кто дал свободу народам РФ
гражданин СССР:
Именно благодаря новопреставленному михаилу сергеичу, такие "академики" получили возможность высказать свое "мнение". В СССР они баранов пасли
Именно благодаря новопреставленному михаилу сергеичу, такие "академики" получили возможность высказать свое "мнение". В СССР они баранов пасли
А они и сейчас баранов пасуТ
Просто раньше были бараны в поле думающие что это ОНИ великие академики
А теперь эти бараны на форумах сидят день и ночь)
Вот и приходится их подгонять чтобы не забывались что они просто бараны а не академики)
Цоб цобэ цоб)))
Цитата:
111:
Он сказал, что, будучи на месте Путина, он поступил бы так же. "Я всегда за волеизъявление народа, а большинство в Крыму хотело воссоединения с Россией", - цитирует газета Горбачева. Вот таким вот Горбачев был, сторонником Гебельсовской пропаганды
Он сказал, что, будучи на месте Путина, он поступил бы так же. "Я всегда за волеизъявление народа, а большинство в Крыму хотело воссоединения с Россией", - цитирует газета Горбачева. Вот таким вот Горбачев был, сторонником Гебельсовской пропаганды
А кто сказал что Горбачев был нежной зефиркой?
Он до последнего пытался труп СССР поддерживать на плаву
Войска в Баку, Тбилиси,Литву вводил
Тем самым ускорив похороны трупа став по сути его главным могильщиком
Что сейчас делает его ученик Путин разваливая российскую федерацию
Если до 24 февраля разговоры про развал России были маргинальными то сейчас это уже обычное дискуссионое явление среди национальной интеллигенции
Форумы народов России собираються
Уже обсуждают как выходить из состава будут
По мне первыми отвалятся сибиряки,Якутия,бурятия,Тыва и Карелия
Потом Кавказ как им бабки начнут урезать
А дальше по накатанной
Путин хотел пойти в историю лучшим правителем России он и войдёт))) тем кто дал свободу народам РФ
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 15:38
Цитата:
К сожалению - они сидят в акиматах...
abaika95:
А они и сейчас баранов пасуТ
А они и сейчас баранов пасуТ
К сожалению - они сидят в акиматах...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25284
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 16:10
Цитата:
Хотя доджны, баранов - пасти...
гражданин СССР:
К сожалению - они сидят в акиматах...
К сожалению - они сидят в акиматах...
Хотя доджны, баранов - пасти...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17270
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 16:14
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 498
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 16:16
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12864
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 16:22
Цитата:
Кулагин и сын Кулагина получается баранов должны пойти пасти?
Цитата:
Они и пасут
И даже стригут)
Финансово правда
гражданин СССР:
К сожалению - они сидят в акиматах
К сожалению - они сидят в акиматах
Кулагин и сын Кулагина получается баранов должны пойти пасти?
Цитата:
drakon:
Хотя доджны, баранов - пасти
Хотя доджны, баранов - пасти
Они и пасут
И даже стригут)
Финансово правда
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 498
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 16:33
Комментарий удален модератором.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4251
Re: Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 17:02
Горбачова считаю умным политиком.
Он не разваливал Союз, это сделал Ельцын, но распустил Варшавский договор.
Союз он поддерживал, как мог. Свидетельство тому - подавление народных волнений в Литве, Казахстане, Грузии и пр. Как двигаться вперед, никто тогда не знал, хотя кричали все. Не знал и он.
Тем не менее, именно он открыл путь к демократии. Некоторые из выходцев СССР свернули с этого пути и установили авторитарный режим.
А европейские страны благодарны ему.
Он не разваливал Союз, это сделал Ельцын, но распустил Варшавский договор.
Союз он поддерживал, как мог. Свидетельство тому - подавление народных волнений в Литве, Казахстане, Грузии и пр. Как двигаться вперед, никто тогда не знал, хотя кричали все. Не знал и он.
Тем не менее, именно он открыл путь к демократии. Некоторые из выходцев СССР свернули с этого пути и установили авторитарный режим.
А европейские страны благодарны ему.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3164
Re: Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 17:12
Пусть покоится с миром. Никто не вечен в этом бренном мире.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4838
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 17:18
Цитата:
Божий суд ему скоро предстоит - там все решится!!!
bgb:
Он не разваливал Союз, это сделал Ельцын
Он не разваливал Союз, это сделал Ельцын
Божий суд ему скоро предстоит - там все решится!!!
-
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