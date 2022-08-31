Отправлено: - 15:29

гражданин СССР:

Именно благодаря новопреставленному михаилу сергеичу, такие "академики" получили возможность высказать свое "мнение". В СССР они баранов пасли

111:

Он сказал, что, будучи на месте Путина, он поступил бы так же. "Я всегда за волеизъявление народа, а большинство в Крыму хотело воссоединения с Россией", - цитирует газета Горбачева. Вот таким вот Горбачев был, сторонником Гебельсовской пропаганды

Цитата:А они и сейчас баранов пасуТПросто раньше были бараны в поле думающие что это ОНИ великие академикиА теперь эти бараны на форумах сидят день и ночь)Вот и приходится их подгонять чтобы не забывались что они просто бараны а не академики)Цоб цобэ цоб)))Цитата:А кто сказал что Горбачев был нежной зефиркой?Он до последнего пытался труп СССР поддерживать на плавуВойска в Баку, Тбилиси,Литву вводилТем самым ускорив похороны трупа став по сути его главным могильщикомЧто сейчас делает его ученик Путин разваливая российскую федерациюЕсли до 24 февраля разговоры про развал России были маргинальными то сейчас это уже обычное дискуссионое явление среди национальной интеллигенцииФорумы народов России собираютьсяУже обсуждают как выходить из состава будутПо мне первыми отвалятся сибиряки,Якутия,бурятия,Тыва и КарелияПотом Кавказ как им бабки начнут урезатьА дальше по накатаннойПутин хотел пойти в историю лучшим правителем России он и войдёт))) тем кто дал свободу народам РФ