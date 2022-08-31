Цитата:
гражданин СССР:
Именно благодаря новопреставленному михаилу сергеичу, такие "академики" получили возможность высказать свое "мнение". В СССР они баранов пасли
А они и сейчас баранов пасуТ
Просто раньше были бараны в поле думающие что это ОНИ великие академики
А теперь эти бараны на форумах сидят день и ночь)
Вот и приходится их подгонять чтобы не забывались что они просто бараны а не академики)
Цоб цобэ цоб)))
Цитата:
111:
Он сказал, что, будучи на месте Путина, он поступил бы так же. "Я всегда за волеизъявление народа, а большинство в Крыму хотело воссоединения с Россией", - цитирует газета Горбачева. Вот таким вот Горбачев был, сторонником Гебельсовской пропаганды
А кто сказал что Горбачев был нежной зефиркой?
Он до последнего пытался труп СССР поддерживать на плаву
Войска в Баку, Тбилиси,Литву вводил
Тем самым ускорив похороны трупа став по сути его главным могильщиком
Что сейчас делает его ученик Путин разваливая российскую федерацию
Если до 24 февраля разговоры про развал России были маргинальными то сейчас это уже обычное дискуссионое явление среди национальной интеллигенции
Форумы народов России собираються
Уже обсуждают как выходить из состава будут
По мне первыми отвалятся сибиряки,Якутия,бурятия,Тыва и Карелия
Потом Кавказ как им бабки начнут урезать
А дальше по накатанной
Путин хотел пойти в историю лучшим правителем России он и войдёт))) тем кто дал свободу народам РФ