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Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44985
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 10:23
"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", — сообщили в ЦКБ. Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.
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Re: Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 10:23
Его в могилу провожал насмешек шквал, Иные хохотали просто бешено. И только я, лишь я один рыдал. Я так мечтал узреть его повешенным.(Zergulio)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8725
Re: Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 10:25
Цитата:
Сегодня вечером будет сегодня вечером. Может вчера вечером?
"Сегодня вечером
Сегодня вечером будет сегодня вечером. Может вчера вечером?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1404
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 10:40
Исправил. Спасибо
Re: Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 10:47
Заявление Коммунистической партии Греции: С именем Горбачева связан последний акт контрреволюции в Советском Союзе. Он возглавил политику перестройки, которая, по сути, была политикой свержения социализма, проводимой «изнутри и сверху». Его ценные заслуги ему оплатили тем, что он заслужил похвалу капиталистов внутри и за пределами России, а сам Горбачев неоднократно признавался, что его целью было максимально способствовать свержению социализма. Спустя более 30 лет после временного поражения социализма «вклад» Горбачева отождествляется с идущими одна за другой драмами, которые реставрация капитализма принесла народам и рабочему классу бывшего СССР и всего мира.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2747
Re: Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 10:50
Михаил Горбачёв - один из величайших людей ХХ века. Много грязи накидают в его могилу, но, пройдет время и потомки поймут всё величие этой личности.
Re: Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 10:58
А ниче, тогда в то время было классно..
Перемен, требовали наши сердца...
Невзоров, Листьев, Капюшоны свитера, мальвинки..
А ведь много достойного и хорошего нам привнес Михаил Сергеевич..
И да, наконец то мы перестали быть вторым или десятым сортом в Советском Союзе как нация.
Но это уже спасибо Ельцину..
Перемен, требовали наши сердца...
Невзоров, Листьев, Капюшоны свитера, мальвинки..
А ведь много достойного и хорошего нам привнес Михаил Сергеевич..
И да, наконец то мы перестали быть вторым или десятым сортом в Советском Союзе как нация.
Но это уже спасибо Ельцину..
Re: Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 11:17
Горбачев умер для очень многих еще в 1991 году. Его бесконечное словоблудие привело к уничтожению великой страны. У свободы, которой все тогда грезили, оказалось злое, отвратительное лицо. Всем хотелось перемен от суслово-епишевского бреда, но не ценой уничтожения Родины. Не уверен, что Михаила Сергеевича теперь простили и скоро забудут. Хотя 100 лет назад на его месте был Родзянко. Сегодня про него знают единицы. А смерть в августе - это конечно мистика.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12862
Re: Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 11:31
Подозрительно что могильщики дряхлой империи Бурбулис, Кравчук и Горбачев умерли в тот год когда неудавшийся генсек Путин попытался реанимировать разложившийся и вонючий труп СССР завалив его телами детей выросших даже не зная что такое СССР!
Кстати Путин интересно будет сегодня сочуственную речь произносить?
Ведь всем своим положением он обязан только Горбачеву
Без него он был бы обычный списанный полковник КГБ его друг Роттенберг был бы обычный рецидивист,Сечин профессор филолог с зарплатой 150 рублей,а Шойгу районный чиновник в тыве
А сейчас глядитека все олигархи и императоры)))
И все благодаря одному Горби
Он и похоронил империю он и вознёс посредственностей наверх
Кстати Путин интересно будет сегодня сочуственную речь произносить?
Ведь всем своим положением он обязан только Горбачеву
Без него он был бы обычный списанный полковник КГБ его друг Роттенберг был бы обычный рецидивист,Сечин профессор филолог с зарплатой 150 рублей,а Шойгу районный чиновник в тыве
А сейчас глядитека все олигархи и императоры)))
И все благодаря одному Горби
Он и похоронил империю он и вознёс посредственностей наверх
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5480
Re: Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 14:08
Слабым был президентом, всё с Райсой советовался, видимо забыл народную притчу: слушай жену и делай все наоборот. Не хватило воли подавить шовинистов и авантюристов и сохранить великую страну, зря столько крови пролито, проклятие предков ему до седьмого колена, пусть в аду горит
Re: Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 14:38
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 14:40
Интересно читать высказывания сопл-х политиков, не живших в СССР, но усиленно СССР обс-х. Именно благодаря новопреставленному михаилу сергеичу, такие "академики" получили возможность высказать свое "мнение". В СССР они баранов пасли))) Обращение к модераторам - не надо правду удалять. Мы же не Евпоропа)))
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 14:52
Горбачев поддержал российскую агрессию против Грузии и захват территории Украины, как ни странно..
Действительно, человек, поддерживающий фашизм, это уже не особо то и человек..
Действительно, человек, поддерживающий фашизм, это уже не особо то и человек..
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 14:56
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Sunday Times поддержал аннексию Россией Крыма.
Он сказал, что, будучи на месте Путина, он поступил бы так же. "Я всегда за волеизъявление народа, а большинство в Крыму хотело воссоединения с Россией", - цитирует газета Горбачева.
Вот таким вот Горбачев был, сторонником Гебельсовской пропаганды..
Он сказал, что, будучи на месте Путина, он поступил бы так же. "Я всегда за волеизъявление народа, а большинство в Крыму хотело воссоединения с Россией", - цитирует газета Горбачева.
Вот таким вот Горбачев был, сторонником Гебельсовской пропаганды..
Умер Михаил Горбачев
Отправлено: 31.08.22 - 15:00
Ну это просто фантастика
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