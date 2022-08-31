Re: Умер Михаил Горбачев

Отправлено: - 11:31

Подозрительно что могильщики дряхлой империи Бурбулис, Кравчук и Горбачев умерли в тот год когда неудавшийся генсек Путин попытался реанимировать разложившийся и вонючий труп СССР завалив его телами детей выросших даже не зная что такое СССР!



Кстати Путин интересно будет сегодня сочуственную речь произносить?

Ведь всем своим положением он обязан только Горбачеву

Без него он был бы обычный списанный полковник КГБ его друг Роттенберг был бы обычный рецидивист,Сечин профессор филолог с зарплатой 150 рублей,а Шойгу районный чиновник в тыве

А сейчас глядитека все олигархи и императоры)))

И все благодаря одному Горби

Он и похоронил империю он и вознёс посредственностей наверх