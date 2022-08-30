Отправлено: - 11:38

yudjin:

Вот так должен был выглядеть день города,

Vit:

Это Наверно американцы в секретных бункерах создают вирус, руссофобия

111:

Одень вышиванку и пройдись у себя на Родине..

Цитата:День города-день дружбы народов?Странное сочетаниеЦитата:Вроде про русских в коментах ни одного плохого слова не написаноИли у вас принципЕсли плохо пишешь про российские реалии то ты автоматически русофоб? Вы живя в Казахстане не отделяете себя от российской федерации которая не тождественна национальному государству русских?)Цитата:Кстати даОплюют изобьют и в полицию сдадут как шпионаКстати я думаю также будет кто наденет косоворотку и пройдется по КиевуПотомучто два народа (родственных)У одних одна идея у других другаяИ теперь воевать будут наверно лет 70 к рядуИ ведь все раньше смеялись над арабами и евреями,ну че они там два родственника не поделили клочок земли?А теперь та же участь постигла постимперских русских и украинцев)))Смехота да и толькоВот она участь потомков Толстого и Гоголя воевать за село Пескi до посинения))