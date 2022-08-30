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≡ Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44985
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 30.08.22 - 16:06
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В воскресенье, 28 августа, жители с. Алтынсарино в Костанайском районе собрались возле школы, чтобы отпраздновать день рождения своей малой родины. Цель поставили масштабную - показать национальное многообразие сельчан, их традиции и культуру. Как прошел праздник - в репортаже «НГ».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17263
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 16:06
#1
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Хех..
Вышиванки..
В России это по моему запрещенная к показу одежда..
Где еще увидишь такое, как ни у нас..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15405
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 17:24
#2
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Цитата:
111:
В России это по моему запрещенная к показу одежда..

Что ты несёшь?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6553
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 17:25
#3
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Цитата:
111:
В России это по моему запрещенная

----Оставь свое мнение при себе . И причем тут Россия !! Хорошая статья , а ты , как обычно , вплел Россию . Всюду ты её вставляешь .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17263
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 30.08.22 - 18:11
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Что ты несёшь?

Одень вышиванку и пройдись у себя на Родине..
Дискредитация российской армии, теперь называется..
Минимум штраф 30 тысяч рублей..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
918
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 19:29
#5
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Цитата:
111:
Одень вышиванку и пройдись у себя на Родине..


Сейчас в России сало едят украдкой по ночам! Штраф штраф 30000 т.р. Сало украинская кухня!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6553
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 20:02
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

--И горилку под одеялом
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
209
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 20:02
#7
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Какие молодцы, сижу и плачу, действительно нам всем делить нечего. Любой, абсолютно любой нормальный человек, всё равно какой национальности, хочет жить в мире и спокойно растить счастливых детей.
А вышиванки - есть у любой национальности и каждый может вышить свой национальный узор и носить его. И хватит всякий бред нести, нечего сказать хорошего, сиди и молчи.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11387
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 30.08.22 - 20:02
#8
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Это Наверно американцы в секретных бункерах создают вирус, руссофобия. Теперь кто заражается становятся слепыми и глухими.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17263
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 30.08.22 - 20:41
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сейчас в России сало едят украдкой по ночам! Штраф штраф 30000 т.р.

Где то тоже в новостях показывали..
Едят конечно, но сало должно быть толщиной не более сантиметра..
Создали по моему даже министерство, для правильной продажи патриотического сала.
Патриот не должен быть упитанным..
А потому его начинают заменять на рис..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8724
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 30.08.22 - 21:45
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сейчас в России сало едят украдкой по ночам! Штраф штраф 30000 т.р. Сало украинская кухня!

За распространение заведомо ложное информации гражданке С...вой полагается статья?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8724
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 21:49
#11
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Вот так должен был выглядеть день города, а не то, что в очередной раз притащила сюда мадам Майра "соломенная белка" Измайлова.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1450
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 31.08.22 - 07:20
#12
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Интересно до какой деградации дойдут некоторые в своих русофобских комментах?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12860
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 31.08.22 - 11:38
#13
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Цитата:
yudjin:
Вот так должен был выглядеть день города,

День города-день дружбы народов?
Странное сочетание
Цитата:
Vit:
Это Наверно американцы в секретных бункерах создают вирус, руссофобия

Вроде про русских в коментах ни одного плохого слова не написано
Или у вас принцип
Если плохо пишешь про российские реалии то ты автоматически русофоб? Вы живя в Казахстане не отделяете себя от российской федерации которая не тождественна национальному государству русских?)
Цитата:
111:
Одень вышиванку и пройдись у себя на Родине..

Кстати да
Оплюют изобьют и в полицию сдадут как шпиона
Кстати я думаю также будет кто наденет косоворотку и пройдется по Киеву
Потомучто два народа (родственных)
У одних одна идея у других другая
И теперь воевать будут наверно лет 70 к ряду
И ведь все раньше смеялись над арабами и евреями,ну че они там два родственника не поделили клочок земли?
А теперь та же участь постигла постимперских русских и украинцев)))
Смехота да и только
Вот она участь потомков Толстого и Гоголя воевать за село Пескi до посинения))
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