Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...

Отправлено: - 20:02

Какие молодцы, сижу и плачу, действительно нам всем делить нечего. Любой, абсолютно любой нормальный человек, всё равно какой национальности, хочет жить в мире и спокойно растить счастливых детей.

А вышиванки - есть у любой национальности и каждый может вышить свой национальный узор и носить его. И хватит всякий бред нести, нечего сказать хорошего, сиди и молчи.