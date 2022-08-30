Сегодня узнал, что такое Сирийский норматив.. Оказывается, сирийская армия бежала от разгневанного народа, бив все рекорды по бегу.. Только теперь на ее месте была армия оккупантов под Херсоном, убежавшая сразу из четырех сел..
Российский наемник Игорь Мангушев (позывной «Берег») провел стендап с черепом. Со сцены он заявил, что это череп украинского солдата, убитого под «Азовсталью».
По его словам примирения между русскими и украинцами быть не может.
«Мы еще живы, а этот чувак уже нет. Пусть горит в аду. Ему не повезло, и из его черепа сделают кубок, возможно. (...) Наша война - это не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война - это война с идеей. С идеей Украины, как антироссийского государства. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли «Малороссии» должны быть возвращены назад», - заявил Мангушев. «Все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены», - добавил наемник.
Теперь по России по сценам театров ездят патриоты России и призывают убивать открыто и цинично украинцев по национальности.. С отрубленными головами украинцев.. Что уж говорить про запрещенные в России украинские вышиванки..
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