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Очередной российский фашист, Герой России..Российский наемник Игорь Мангушев (позывной «Берег») провел стендап с черепом. Со сцены он заявил, что это череп украинского солдата, убитого под «Азовсталью».По его словам примирения между русскими и украинцами быть не может.«Мы еще живы, а этот чувак уже нет. Пусть горит в аду. Ему не повезло, и из его черепа сделают кубок, возможно. (...) Наша война - это не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война - это война с идеей. С идеей Украины, как антироссийского государства. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована.Русские земли «Малороссии» должны быть возвращены назад», - заявил Мангушев.«Все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены», - добавил наемник.