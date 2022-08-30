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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 404 из 404«1...402403404
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 21:33
#6046
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Амирка сидит на бетоне..



Классные последние летние дни и вечера..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 21:36
#6047
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Качели все заняты..
Детей полно..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 21:40
#6048
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Моя уже с Амиркой и с ребенком подружки стоит, то есть сидит..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 22:20
#6049
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Цитата:
111:

---Гимн Казахстана пора учить . К тому времени , как в школу пойдет - тоже гимн перед уроками будут петь !!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 00:04
#6050
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Хочу подарить своей кухарке незабываемый вечер..
С шоколятками..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 00:06
#6051
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Открыли дорогую бутылку, начали наливать....
Не нальвается..
Начали выковыривать и....

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 00:10
#6052
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Бутылка хранилась у нас более 10ти лет..
Думал будет только лучше..
Как оказалось, срок годности только два года, а дата розлива 2009 год..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 00:12
#6053
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А я все хотел ее гостям поставить..
Блин, неловко было бы..
Типа просрочку купил, пришлось бы бежать в магазин и покупать это уже за 12 или 15 тысяч, чтобы не ударить в грязь лицом..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 01:12
#6054
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жадность фраера сгубила :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 03:14
#6055
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Умер Горбачев..
А вот как нам нравилось что он нам предложил тогда, это демократию, мальвинки и жевачки с песнями Модерн Токинг..
А, двухкассетные магнитофоны..



Кто же он был, мистер Горбачев?

[Исправлено: 111, 31.08.2022 - 03:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 03:20
#6056
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Сегодня узнал, что такое Сирийский норматив..
Оказывается, сирийская армия бежала от разгневанного народа, бив все рекорды по бегу..
Только теперь на ее месте была армия оккупантов под Херсоном, убежавшая сразу из четырех сел..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 03:30
#6057
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Очередной российский фашист, Герой России..

photo sharing

Российский наемник Игорь Мангушев (позывной «Берег») провел стендап с черепом. Со сцены он заявил, что это череп украинского солдата, убитого под «Азовсталью».

По его словам примирения между русскими и украинцами быть не может.

«Мы еще живы, а этот чувак уже нет. Пусть горит в аду. Ему не повезло, и из его черепа сделают кубок, возможно. (...) Наша война - это не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война - это война с идеей. С идеей Украины, как антироссийского государства. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована.
Русские земли «Малороссии» должны быть возвращены назад», - заявил Мангушев.
«Все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены», - добавил наемник.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 03:34
#6058
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Теперь по России по сценам театров ездят патриоты России и призывают убивать открыто и цинично украинцев по национальности..
С отрубленными головами украинцев..
Что уж говорить про запрещенные в России украинские вышиванки..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 03:55
#6059
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8 часов назад, источник: ИА REGNUMВ Венесуэле скончался сын Эрнесто Че Гевары В Венесуэле в возрасте 55 лет скончался сын революционера Эрнесто Че Гевары — Камило. Об этом пишет бразильское издание Globo.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.22 - 03:56
#6060
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5 часов назад, источник: Газета.РуNYT: Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую АЭС в среду, 31 августа, пишет газета The New York Times, ссылаясь на источник.Делегация, в которую входит 14 человек во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, в понедельник, 29 августа, выехала из Вены, и, по сообщению СNN, 30 августа уже прибыла в Киев, где прошла встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации украинских изданий, в миссии присутствуют эксперты из Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии, Польши, Литвы, Сербии и Китая.
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