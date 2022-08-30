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Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44984
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 30.08.22 - 16:06
В воскресенье, 28 августа, жители с. Алтынсарино в Костанайском районе собрались возле школы, чтобы отпраздновать день рождения своей малой родины. Цель поставили масштабную - показать национальное многообразие сельчан, их традиции и культуру. Как прошел праздник - в репортаже «НГ».
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Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 16:06
Хех..
Вышиванки..
В России это по моему запрещенная к показу одежда..
Где еще увидишь такое, как ни у нас..
Вышиванки..
В России это по моему запрещенная к показу одежда..
Где еще увидишь такое, как ни у нас..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15405
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 17:24
Цитата:
Что ты несёшь?
111:
В России это по моему запрещенная к показу одежда..
В России это по моему запрещенная к показу одежда..
Что ты несёшь?
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 17:25
Цитата:
----Оставь свое мнение при себе . И причем тут Россия !! Хорошая статья , а ты , как обычно , вплел Россию . Всюду ты её вставляешь .
111:
В России это по моему запрещенная
В России это по моему запрещенная
----Оставь свое мнение при себе . И причем тут Россия !! Хорошая статья , а ты , как обычно , вплел Россию . Всюду ты её вставляешь .
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 30.08.22 - 18:11
Цитата:
Одень вышиванку и пройдись у себя на Родине..
Дискредитация российской армии, теперь называется..
Минимум штраф 30 тысяч рублей..
Victor Yang:
Что ты несёшь?
Что ты несёшь?
Одень вышиванку и пройдись у себя на Родине..
Дискредитация российской армии, теперь называется..
Минимум штраф 30 тысяч рублей..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 918
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 19:29
Цитата:
Сейчас в России сало едят украдкой по ночам! Штраф штраф 30000 т.р. Сало украинская кухня!
111:
Одень вышиванку и пройдись у себя на Родине..
Одень вышиванку и пройдись у себя на Родине..
Сейчас в России сало едят украдкой по ночам! Штраф штраф 30000 т.р. Сало украинская кухня!
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 20:02
Цитата:
--И горилку под одеялом
ПолиграфЪ Боярышников:
--И горилку под одеялом
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 209
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 20:02
Какие молодцы, сижу и плачу, действительно нам всем делить нечего. Любой, абсолютно любой нормальный человек, всё равно какой национальности, хочет жить в мире и спокойно растить счастливых детей.
А вышиванки - есть у любой национальности и каждый может вышить свой национальный узор и носить его. И хватит всякий бред нести, нечего сказать хорошего, сиди и молчи.
А вышиванки - есть у любой национальности и каждый может вышить свой национальный узор и носить его. И хватит всякий бред нести, нечего сказать хорошего, сиди и молчи.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11387
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 30.08.22 - 20:02
Это Наверно американцы в секретных бункерах создают вирус, руссофобия. Теперь кто заражается становятся слепыми и глухими.
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 30.08.22 - 20:41
Цитата:
Где то тоже в новостях показывали..
Едят конечно, но сало должно быть толщиной не более сантиметра..
Создали по моему даже министерство, для правильной продажи патриотического сала.
Патриот не должен быть упитанным..
А потому его начинают заменять на рис..
ПолиграфЪ Боярышников:
Сейчас в России сало едят украдкой по ночам! Штраф штраф 30000 т.р.
Сейчас в России сало едят украдкой по ночам! Штраф штраф 30000 т.р.
Где то тоже в новостях показывали..
Едят конечно, но сало должно быть толщиной не более сантиметра..
Создали по моему даже министерство, для правильной продажи патриотического сала.
Патриот не должен быть упитанным..
А потому его начинают заменять на рис..
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 30.08.22 - 21:45
Цитата:
За распространение заведомо ложное информации гражданке С...вой полагается статья?
ПолиграфЪ Боярышников:
Сейчас в России сало едят украдкой по ночам! Штраф штраф 30000 т.р. Сало украинская кухня!
Сейчас в России сало едят украдкой по ночам! Штраф штраф 30000 т.р. Сало украинская кухня!
За распространение заведомо ложное информации гражданке С...вой полагается статья?
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 21:49
Вот так должен был выглядеть день города, а не то, что в очередной раз притащила сюда мадам Майра "соломенная белка" Измайлова.
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