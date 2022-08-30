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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 403 из 404«1...401402403404»
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:45
#6031
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Цитата:
111:
начинают с утра петь гимн СССР

---Врать когда перестанешь ???---Только в начале недели .**С нового учебного года в школах по понедельникам будет исполняться российский гимн, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов**
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17254
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:47
#6032
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Цитата:
Гога:
Только в начале недели .

Кончай гнать.
Это будет как намаз у мусульман, пять раз в день, где бы ты не был.
Достаешь тряпочку, стелишь ее туда, когда забьют куранты, садишься на колени и поешь себе гимн, Вставай страна огромная, приклав пальчики к виску..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:48
#6033
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Цитата:
111:
петь гимн СССР,
---России !!!! Вот слова , учи ---пригодится !!!
:lol: Россия — священная наша держава,Россия — любимая наша страна.Могучая воля, великая слава —Твоё достоянье на все времена!Славься, Отечество наше свободное,Братских народов союз вековой,Предками данная мудрость народная!Славься, страна! Мы гордимся тобой!От южных морей до полярного краяРаскинулись наши леса и поля.Одна ты на свете! Одна ты такая —Хранимая Богом родная земля!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:51
#6034
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Цитата:
111:
пять раз в день,

===Это быстрее в РК случится
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17254
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:51
#6035
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Цитата:
Гога:
Россия — священная наша держава,Россия — любимая

Ну вот видишь, тебя уже подготовили.
Только по утрам поешь или 5 раз в день?
А ночью, помнишь бесплатное радио было когда, там в полночь исполняли еще гимн?
Сколько раз поешь?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:54
#6036
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Цитата:
111:
Как, догнали северокорейских братьев?

----Привет из Северной Кореи .Прежде чем глупости писАть , лучше бы изучил историю вопроса .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:55
#6037
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В большинстве как государственных, так и частных школ США церемония поднятия флага страны и произнесение клятвы верности флагу проходит ежедневно. Текст клятвы, утвержденный Конгрессом США, звучит так: "Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и республике, которую он символизирует, одной нации под Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех". Произносить ее необходимо стоя лицом к флагу, положив правую руку на сердце и сняв головной убор (согласно ряду судебных решений, произнесение клятвы не является обязательным из-за упоминания Бога; те, кто не желает произносить ее, могут стоять молча). Кроме того, у 17 штатов есть свои клятвы (они произносятся после клятвы верности флагу США). Их тексты утверждены законодательно, в некоторых штатах без упоминания Бога, в некоторых решение о произнесении клятвы принимает руководство школ. Частота церемоний варьируется, в некоторых штатах школьники произносят клятву верности флагам США и штата раз в неделю, в других - раз в месяц. Также в американских школах практикуется исполнение гимна, но оно не является обязательным.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:56
#6038
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Цитата:
111:

В государственных школах Турции церемония поднятия флага и исполнения национального гимна предусмотрена в начале и конце учебной недели. До 2013 года обязательной к произнесению была "клятва учащегося", в которой были фразы "Счастлив тот, кто говорит, что он турок" и "Я - турок, честный и трудолюбивый". Клятва была отменена, так как нарушала права представителей нацменьшинств. В школах Узбекистана перед началом занятий учащиеся поют гимн республики, а на переменах звучат стихи и песни о родине. Такие правила были утверждены в 2020 году в рамках масштабной кампании "Новый Узбекистан - новое мировоззрение" с целью патриотического воспитания молодежи.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:56
#6039
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Цитата:
111:

====В Китае изучение национального гимна включено в школьную программу с целью "воспитания патриотизма". Церемония исполнения гимна и поднятия государственного флага проводится перед началом занятий каждый понедельник. В Мексике, в соответствии с законом о гербе, флаге и национальном гимне, все школы и университеты должны чтить флаг в начале каждой недели, а также в начале и в конце школьных семестров. Церемония включает в себя принесение клятвы и исполнение государственного гимна. :-P :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 19:01
#6040
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Цитата:
111:

-------Казахстан-- Уже несколько лет занятия во всех школах некоторых восточных и западных регионов страны по решению региональных управлений образования начинаются с исполнения гимна. :lol: :lol: :-P ----В чужом глазу соринку видишь , в своем бревна не замечаешь !!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17254
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 20:42
#6041
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Цитата:
Гога:
Казахстан-- Уже несколько лет занятия во всех школах некоторых восточных и западных

Да ладно гнать то..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 21:12
#6042
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 21:14
#6043
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Цитата:
111:
Да ладно гнать то..

----Это фейки гонишь тут . Смотри ссылку в предыдущем комменте , Фома неверующий :-P :-P :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6550
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 21:15
#6044
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----Привет из Северной Кореи .Прежде чем глупости писАть , лучше бы изучил историю вопроса .

[Исправлено: Гога, 30.08.2022 - 18:16]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17254
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 21:28
#6045
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Сижу с кухаркой

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