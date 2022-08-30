Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 18:55

В большинстве как государственных, так и частных школ США церемония поднятия флага страны и произнесение клятвы верности флагу проходит ежедневно. Текст клятвы, утвержденный Конгрессом США, звучит так: "Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и республике, которую он символизирует, одной нации под Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех". Произносить ее необходимо стоя лицом к флагу, положив правую руку на сердце и сняв головной убор (согласно ряду судебных решений, произнесение клятвы не является обязательным из-за упоминания Бога; те, кто не желает произносить ее, могут стоять молча). Кроме того, у 17 штатов есть свои клятвы (они произносятся после клятвы верности флагу США). Их тексты утверждены законодательно, в некоторых штатах без упоминания Бога, в некоторых решение о произнесении клятвы принимает руководство школ. Частота церемоний варьируется, в некоторых штатах школьники произносят клятву верности флагам США и штата раз в неделю, в других - раз в месяц. Также в американских школах практикуется исполнение гимна, но оно не является обязательным.