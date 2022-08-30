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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:45
Цитата:
---Врать когда перестанешь ???---Только в начале недели .**С нового учебного года в школах по понедельникам будет исполняться российский гимн, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов**
111:
начинают с утра петь гимн СССР
начинают с утра петь гимн СССР
---Врать когда перестанешь ???---Только в начале недели .**С нового учебного года в школах по понедельникам будет исполняться российский гимн, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов**
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17248
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:47
Цитата:
Кончай гнать.
Это будет как намаз у мусульман, пять раз в день, где бы ты не был.
Достаешь тряпочку, стелишь ее туда, когда забьют куранты, садишься на колени и поешь себе гимн, Вставай страна огромная, приклав пальчики к виску..
Гога:
Только в начале недели .
Только в начале недели .
Кончай гнать.
Это будет как намаз у мусульман, пять раз в день, где бы ты не был.
Достаешь тряпочку, стелишь ее туда, когда забьют куранты, садишься на колени и поешь себе гимн, Вставай страна огромная, приклав пальчики к виску..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:48
Цитата:
Россия — священная наша держава,Россия — любимая наша страна.Могучая воля, великая слава —Твоё достоянье на все времена!Славься, Отечество наше свободное,Братских народов союз вековой,Предками данная мудрость народная!Славься, страна! Мы гордимся тобой!От южных морей до полярного краяРаскинулись наши леса и поля.Одна ты на свете! Одна ты такая —Хранимая Богом родная земля!
111:---России !!!! Вот слова , учи ---пригодится !!!
петь гимн СССР,
петь гимн СССР,
Россия — священная наша держава,Россия — любимая наша страна.Могучая воля, великая слава —Твоё достоянье на все времена!Славься, Отечество наше свободное,Братских народов союз вековой,Предками данная мудрость народная!Славься, страна! Мы гордимся тобой!От южных морей до полярного краяРаскинулись наши леса и поля.Одна ты на свете! Одна ты такая —Хранимая Богом родная земля!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:51
Цитата:
===Это быстрее в РК случится
111:
пять раз в день,
пять раз в день,
===Это быстрее в РК случится
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17248
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:51
Цитата:
Ну вот видишь, тебя уже подготовили.
Только по утрам поешь или 5 раз в день?
А ночью, помнишь бесплатное радио было когда, там в полночь исполняли еще гимн?
Сколько раз поешь?
Гога:
Россия — священная наша держава,Россия — любимая
Россия — священная наша держава,Россия — любимая
Ну вот видишь, тебя уже подготовили.
Только по утрам поешь или 5 раз в день?
А ночью, помнишь бесплатное радио было когда, там в полночь исполняли еще гимн?
Сколько раз поешь?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:54
Цитата:
----Привет из Северной Кореи .Прежде чем глупости писАть , лучше бы изучил историю вопроса .
111:
Как, догнали северокорейских братьев?
Как, догнали северокорейских братьев?
----Привет из Северной Кореи .Прежде чем глупости писАть , лучше бы изучил историю вопроса .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:55
В большинстве как государственных, так и частных школ США церемония поднятия флага страны и произнесение клятвы верности флагу проходит ежедневно. Текст клятвы, утвержденный Конгрессом США, звучит так: "Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и республике, которую он символизирует, одной нации под Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех". Произносить ее необходимо стоя лицом к флагу, положив правую руку на сердце и сняв головной убор (согласно ряду судебных решений, произнесение клятвы не является обязательным из-за упоминания Бога; те, кто не желает произносить ее, могут стоять молча). Кроме того, у 17 штатов есть свои клятвы (они произносятся после клятвы верности флагу США). Их тексты утверждены законодательно, в некоторых штатах без упоминания Бога, в некоторых решение о произнесении клятвы принимает руководство школ. Частота церемоний варьируется, в некоторых штатах школьники произносят клятву верности флагам США и штата раз в неделю, в других - раз в месяц. Также в американских школах практикуется исполнение гимна, но оно не является обязательным.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:56
Цитата:
В государственных школах Турции церемония поднятия флага и исполнения национального гимна предусмотрена в начале и конце учебной недели. До 2013 года обязательной к произнесению была "клятва учащегося", в которой были фразы "Счастлив тот, кто говорит, что он турок" и "Я - турок, честный и трудолюбивый". Клятва была отменена, так как нарушала права представителей нацменьшинств. В школах Узбекистана перед началом занятий учащиеся поют гимн республики, а на переменах звучат стихи и песни о родине. Такие правила были утверждены в 2020 году в рамках масштабной кампании "Новый Узбекистан - новое мировоззрение" с целью патриотического воспитания молодежи.
111:
В государственных школах Турции церемония поднятия флага и исполнения национального гимна предусмотрена в начале и конце учебной недели. До 2013 года обязательной к произнесению была "клятва учащегося", в которой были фразы "Счастлив тот, кто говорит, что он турок" и "Я - турок, честный и трудолюбивый". Клятва была отменена, так как нарушала права представителей нацменьшинств. В школах Узбекистана перед началом занятий учащиеся поют гимн республики, а на переменах звучат стихи и песни о родине. Такие правила были утверждены в 2020 году в рамках масштабной кампании "Новый Узбекистан - новое мировоззрение" с целью патриотического воспитания молодежи.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 18:56
Цитата:
====В Китае изучение национального гимна включено в школьную программу с целью "воспитания патриотизма". Церемония исполнения гимна и поднятия государственного флага проводится перед началом занятий каждый понедельник. В Мексике, в соответствии с законом о гербе, флаге и национальном гимне, все школы и университеты должны чтить флаг в начале каждой недели, а также в начале и в конце школьных семестров. Церемония включает в себя принесение клятвы и исполнение государственного гимна.
111:
====В Китае изучение национального гимна включено в школьную программу с целью "воспитания патриотизма". Церемония исполнения гимна и поднятия государственного флага проводится перед началом занятий каждый понедельник. В Мексике, в соответствии с законом о гербе, флаге и национальном гимне, все школы и университеты должны чтить флаг в начале каждой недели, а также в начале и в конце школьных семестров. Церемония включает в себя принесение клятвы и исполнение государственного гимна.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.22 - 19:01
Цитата:
-------Казахстан-- Уже несколько лет занятия во всех школах некоторых восточных и западных регионов страны по решению региональных управлений образования начинаются с исполнения гимна. ----В чужом глазу соринку видишь , в своем бревна не замечаешь !!!
111:
-------Казахстан-- Уже несколько лет занятия во всех школах некоторых восточных и западных регионов страны по решению региональных управлений образования начинаются с исполнения гимна. ----В чужом глазу соринку видишь , в своем бревна не замечаешь !!!
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