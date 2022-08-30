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≡ Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44983
Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино впервые отметили день своего села
Отправлено: 30.08.22 - 16:06
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В воскресенье, 28 августа, жители с. Алтынсарино в Костанайском районе собрались возле школы, чтобы отпраздновать день рождения своей малой родины. Цель поставили масштабную - показать национальное многообразие сельчан, их традиции и культуру. Как прошел праздник - в репортаже «НГ».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17243
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 16:06
#1
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Хех..
Вышиванки..
В России это по моему запрещенная к показу одежда..
Где еще увидишь такое, как ни у нас..
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15405
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 17:24
#2
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Цитата:
111:
В России это по моему запрещенная к показу одежда..

Что ты несёшь?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6527
Re: Бульба, штрудели и як же без сала - Как в Алтынсарино...
Отправлено: 30.08.22 - 17:25
#3
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Цитата:
111:
В России это по моему запрещенная

----Оставь свое мнение при себе . И причем тут Россия !! Хорошая статья , а ты , как обычно , вплел Россию . Всюду ты её вставляешь .
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