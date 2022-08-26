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Украинские события и Казахстан
Украинские события и Казахстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44983
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6527
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 21:35
Цитата:
----Вы не правы . В национальных краях по 2 госязыка . Татарстан - русский и татарский , Башкирия - русский и башкирский , ну и так далее .Это закреплено в конституциях этих нацобразований . В областях - да , только русский .Надеюсь , понятно объяснил ??
Kairat stayer:
У вас в РФ государственный язык русский,
У вас в РФ государственный язык русский,
----Вы не правы . В национальных краях по 2 госязыка . Татарстан - русский и татарский , Башкирия - русский и башкирский , ну и так далее .Это закреплено в конституциях этих нацобразований . В областях - да , только русский .Надеюсь , понятно объяснил ??
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 21:44
Цитата:
Всё понятно, наверняка в законодательствах прописано, скорее всего в национальных краях, где два гос. языка, можно на любом из них обратится.
Гога:
----Вы не правы . В национальных краях по 2 госязыка . Татарстан - русский и татарский , Башкирия - русский и башкирский , ну и так далее .Это закреплено в конституциях этих нацобразований . В областях - да , только русский .Надеюсь , понятно объяснил ??
----Вы не правы . В национальных краях по 2 госязыка . Татарстан - русский и татарский , Башкирия - русский и башкирский , ну и так далее .Это закреплено в конституциях этих нацобразований . В областях - да , только русский .Надеюсь , понятно объяснил ??
Всё понятно, наверняка в законодательствах прописано, скорее всего в национальных краях, где два гос. языка, можно на любом из них обратится.
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 21:47
Цитата:
Ничего себе, зря что ли в жертву орла с верблюдом принесли и другие обряды проводили?
ПолиграфЪ Боярышников:
В частности, недавние сообщения независимых российских СМИ, что из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства...
В частности, недавние сообщения независимых российских СМИ, что из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства...
Ничего себе, зря что ли в жертву орла с верблюдом принесли и другие обряды проводили?
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 21:50
Цитата:
Там, кроме игры в бильярд, другие услуги зачастую бывают. Баня, пиво, музыку расслабляющую поставить или бабу попросить. Если на руках объяснять, вместо живой могут резиновую принести и.т.д.
Гога:
----А в принципе конфликт спровоцировал сам посетитель - если бы хотел играть в бильярд , то и языки тут не нужны . А он , вероятно , сам в позу встал . Бывает .
----А в принципе конфликт спровоцировал сам посетитель - если бы хотел играть в бильярд , то и языки тут не нужны . А он , вероятно , сам в позу встал . Бывает .
Там, кроме игры в бильярд, другие услуги зачастую бывают. Баня, пиво, музыку расслабляющую поставить или бабу попросить. Если на руках объяснять, вместо живой могут резиновую принести и.т.д.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1517
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 22:22
Цитата:
А что на самом деле?
Никакого наступления нет.
Даже CNN пишет, что это была разведка боем.
Тогда отчего такой шум? А всё просто до безобразия:
31 августа 2022 года в Берлине открывается "Международная конференция стран-доноров по послевоенному восстановлению Украины". И главная задача укровластей сейчас показать - что Украина еще способна сопротивляться и что есть таки вероятность, что после войны Украина сохранится как государство.
Завтра эта "перемога" попадёт в западные СМИ, а послезавтра про это можно и забыть...
ПолиграфЪ Боярышников:
ВСУ пошли в наступление на Юге, прорвали первую линию обороны.Оперативная группировка "Каховка" обнародовала видео, в котором говорится, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области."109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя".
ВСУ пошли в наступление на Юге, прорвали первую линию обороны.Оперативная группировка "Каховка" обнародовала видео, в котором говорится, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области."109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя".
А что на самом деле?
Никакого наступления нет.
Даже CNN пишет, что это была разведка боем.
Тогда отчего такой шум? А всё просто до безобразия:
31 августа 2022 года в Берлине открывается "Международная конференция стран-доноров по послевоенному восстановлению Украины". И главная задача укровластей сейчас показать - что Украина еще способна сопротивляться и что есть таки вероятность, что после войны Украина сохранится как государство.
Завтра эта "перемога" попадёт в западные СМИ, а послезавтра про это можно и забыть...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 917
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 23:16
Большинство в Татарстане поддерживает в этой войне Украину
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1517
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 23:21
Цитата:
Ссылки будут про татар против России?
У меня есть только два знакомых татарина из Казани.
Один из них пошёл добровольцем. Охранял гуманитарку в составе конвоя на Донбасс.
Второй тоже за СВО
ПолиграфЪ Боярышников:
Ссылки будут про татар против России?
У меня есть только два знакомых татарина из Казани.
Один из них пошёл добровольцем. Охранял гуманитарку в составе конвоя на Донбасс.
Второй тоже за СВО
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 30.08.22 - 07:31
Цитата:
— в ночь с 28 на 29 августа ВСУ начали массированный обстрел Новой Каховки и Берислава в Херсонской области. Затем наземные силы перешли в наступление; — операцию ВСУ разделили на два этапа: отвлекающий и основной. Для отвлечения был нанесён удар на линии от Очаковского Лимана до Снигирёвки. Здесь украинцы не стали развивать наступление; — основная атака была предпринята севернее, между Андреевкой и Лозовой. После спешного наведения понтонной переправы через реку Ингулец один танковый и два пехотных батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ осуществили шестикилометровый бросок в направлении н. п. Сухой Ставок и заняли его. Затем была предпринята безуспешная попытка продвижения к посёлку Костромка; — продвижение ВСУ было купировано артиллерийским огнём со стороны самоходных орудий 2С9 «Нона-С» подразделений ВДВ России; — по украинским позициям в Сухом Ставке сейчас работают российская артиллерия и авиация. Удары планируется наращивать ночью и утром. Для ВСУ ситуация усугубляется тем, что это степная и незащищённая местность без «опорников». Таким образом, этот район может стать настоящей ловушкой для украинских военных; — по данным Минобороны РФ, результатом атак стала потеря ВСУ не менее чем 26 польских модификаций танков Т-72М1 (включая PT-91 Twardy), 23 БМП-1/2, девяти бронемашин иных типов, двух штурмовиков Су-25, военно-транспортного вертолёта Ми-8 и более 560 человек личного состава. Поздравляю)
ПолиграфЪ Боярышников:
ВСУ пошли в наступление на Юге, прорвали первую линию обороны.
ВСУ пошли в наступление на Юге, прорвали первую линию обороны.
— в ночь с 28 на 29 августа ВСУ начали массированный обстрел Новой Каховки и Берислава в Херсонской области. Затем наземные силы перешли в наступление; — операцию ВСУ разделили на два этапа: отвлекающий и основной. Для отвлечения был нанесён удар на линии от Очаковского Лимана до Снигирёвки. Здесь украинцы не стали развивать наступление; — основная атака была предпринята севернее, между Андреевкой и Лозовой. После спешного наведения понтонной переправы через реку Ингулец один танковый и два пехотных батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ осуществили шестикилометровый бросок в направлении н. п. Сухой Ставок и заняли его. Затем была предпринята безуспешная попытка продвижения к посёлку Костромка; — продвижение ВСУ было купировано артиллерийским огнём со стороны самоходных орудий 2С9 «Нона-С» подразделений ВДВ России; — по украинским позициям в Сухом Ставке сейчас работают российская артиллерия и авиация. Удары планируется наращивать ночью и утром. Для ВСУ ситуация усугубляется тем, что это степная и незащищённая местность без «опорников». Таким образом, этот район может стать настоящей ловушкой для украинских военных; — по данным Минобороны РФ, результатом атак стала потеря ВСУ не менее чем 26 польских модификаций танков Т-72М1 (включая PT-91 Twardy), 23 БМП-1/2, девяти бронемашин иных типов, двух штурмовиков Су-25, военно-транспортного вертолёта Ми-8 и более 560 человек личного состава. Поздравляю)
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 30.08.22 - 07:37
Забавно наблюдать как местные сторонники Нэзалэжной с упоение развешивают себе на уши украинскую лапшу))))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15405
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 30.08.22 - 16:13
Цитата:
Да она со всех сторон есть. Если читать только российские СМИ - уже давно должны были над Киевом российский флаг повесить. Если только украинские - то войска РФ уже должны бежать до границ 1991 года. Ну а правда где-то посередине.
Вот недавно информация про контрнаступление прошла, российские военные подтвердили и написали что атака отбита. Сообщения один-в-один похожи на украинские про российскую атаку. Украинские военные слабенько заявили что "прорвали первую линию обороны". Как оно на самом деле - неизвестно. Скорее всего, бои ещё идут.
гражданин СССР:
Забавно наблюдать как местные сторонники Нэзалэжной с упоение развешивают себе на уши украинскую лапшу))))
Забавно наблюдать как местные сторонники Нэзалэжной с упоение развешивают себе на уши украинскую лапшу))))
Да она со всех сторон есть. Если читать только российские СМИ - уже давно должны были над Киевом российский флаг повесить. Если только украинские - то войска РФ уже должны бежать до границ 1991 года. Ну а правда где-то посередине.
Вот недавно информация про контрнаступление прошла, российские военные подтвердили и написали что атака отбита. Сообщения один-в-один похожи на украинские про российскую атаку. Украинские военные слабенько заявили что "прорвали первую линию обороны". Как оно на самом деле - неизвестно. Скорее всего, бои ещё идут.
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