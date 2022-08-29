Отправлено: - 17:07

таноми52:

Если дать хороший эмоциональный стимул и потренировать сексуальное влечение к животным, табуретке или чему-то ещё, тогда мы получим новых представителей сексуальных меньшинств? Педофилы и зоофилы тоже относятся к сексуальным меньшинствам? Я знаю, что британские учёные найдут ген чего угодно, даже алкоголизма, религиозного культа или депрессии. Интересно ваше мнение.

Цитата:Идет тотальная деградация коллективного запада и им сочувствующих. Повторение Содома и Гоморры. На наших форумах помнится тоже радужный флаг на аватарке кое у кого телепался))