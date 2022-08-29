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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 3 из 3«123
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Куратор темы: Маркс
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1446
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 16:25
#31
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Соросятское образование не только ума не прибавляет, но и последние мозги отшибает)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3123
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 16:32
#32
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Поскольку это эклектика, то смею предложить статью "Ген гомосексуализма - это миф", как продолжение диспута о врождённости или приобретённости сексуальной ориентации мужчин и женщин. Тут же интересный исторический экскурс по теме
Цитата из статьи: "Если дать хороший эмоциональный стимул и потренировать сексуальное влечение к животным, табуретке или чему-то ещё, тогда мы получим новых представителей сексуальных меньшинств? Педофилы и зоофилы тоже относятся к сексуальным меньшинствам? Я знаю, что британские учёные найдут ген чего угодно, даже алкоголизма, религиозного культа или депрессии. Интересно ваше мнение."
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1446
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 17:07
#33
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Цитата:
таноми52:
Если дать хороший эмоциональный стимул и потренировать сексуальное влечение к животным, табуретке или чему-то ещё, тогда мы получим новых представителей сексуальных меньшинств? Педофилы и зоофилы тоже относятся к сексуальным меньшинствам? Я знаю, что британские учёные найдут ген чего угодно, даже алкоголизма, религиозного культа или депрессии. Интересно ваше мнение.

Идет тотальная деградация коллективного запада и им сочувствующих. Повторение Содома и Гоморры. На наших форумах помнится тоже радужный флаг на аватарке кое у кого телепался))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17240
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 18:17
#34
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Цитата:
таноми52:
Поскольку это эклектика, то смею предложить статью "Ген гомосексуализма - это миф", как

Так, начинаю понимать, экилектика это банальная сплетня о других, а вот сейчас в этом случае это и разговоры о геях..

Так, давайте не стесняйтесь, дальше!
Хочется выяснить, что такое это замудренное слово..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3123
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 20:00
#35
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Цитата:
111:
Так, начинаю понимать, экилектика это банальная сплетня о других,


Бред и профанация!
Сплетни и фейки - это по твоей части!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11386
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 20:06
#36
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Цитата:
таноми52: Интересно ваше мнение."
Ваше не интересуюсь не геями, не другими отклонениями от нормы. Но иногда в голове мысли происходят так, совсем небольшое отклонение от нормы. Попробывать в троем, две женщины и я 8-) не когда небыло и интереснно как это?)))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6524
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 20:19
#37
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Цитата:
Vit:
Попробывать в троем, две женщины и я

----Нормалек , лишь бы тебе сил хватило :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17240
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 20:23
#38
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Цитата:
таноми52:
Сплетни и фейки - это по твоей части!

Ну посмотри на мой коммент 25, почему я так сказал, потому что увидел тут сплетни.
Судя по комментам алекса.
На твой коммент посмотрел, экилектика - это разговоры о геях..
Просто хочется больше узнать, что автор имеет в виду, чтобы писать Качественные комментарии..
В чем они выражаются..
А. В сплетнях.
Б. В геях.
Кто следующий в погоне за качественными комментариями без кухаркиных затов и фоток нашего любимого города?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6524
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 20:32
#39
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Цитата:
111:
экилектика - это разговоры о геях..

---Ну не лез бы уже туда , где ничего не смыслишь ?Когда даже термин не можешь правильно написать ? Уж лучше про *любимый *город и зат , :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3123
Форумная эклектика
Отправлено: 30.08.22 - 11:01
#40
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Цитата:
Vit:
так, совсем небольшое отклонение от нормы. Попробывать в троем, две женщины и я


Нифигасе, небольшое!
Видимо, обычность уже не стимулирует.
О влечении души к любимой женщине речи не идёт. Какая там душа, какая любовь!
Голый секс и даже не страсть, а похоть.
В стиле: секс не повод для знакомства?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
897
Форумная эклектика
Отправлено: 30.08.22 - 11:10
#41
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Цитата:
111:
Качественные комментарии.

это не про тех, кто увидел пару знакомых слов, и начал выписывать на них ответ))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25282
Форумная эклектика
Отправлено: 30.08.22 - 11:24
#42
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Цитата:
Vit:
и интереснно как это?)))

Было, в молодости... :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17408
Форумная эклектика
Отправлено: 30.08.22 - 12:21
#43
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Цитата:
drakon:
Было


и сколько их было?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25282
Форумная эклектика
Отправлено: 30.08.22 - 12:41
#44
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Цитата:
alex_60:
и сколько их было?

Алекс, ты не - пробовал?
Секс втроём?... :-o :-P
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