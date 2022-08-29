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≡ "Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44982
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 18:00
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Митинг Движения женщин за снижение пенсионного возраста провели сегодня, 29 августа, на площади Целинников в Костанае. По словам организаторов, аналогичные митинги власти разрешили провести в Житикаре, Рудном и Карабалыке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17233
Re: "Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение...
Отправлено: 29.08.22 - 18:00
#1
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А моя кухарка вот не вышла..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6524
Re: "Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение...
Отправлено: 29.08.22 - 18:10
#2
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Цитата:
111:
А моя кухарка вот не вышла..

--Как так ??? А где социальная ответственность ??? Солидарность ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17233
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 18:19
#3
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Цитата:
Гога:
Солидарность

Может потому, что ни разу не работала..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
917
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 20:08
#4
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Цитата:
- Я отработала на дизельном заводе 17 лет, сейчас я инвалид, а мне до пенсии еще 9 лет, - рассказала Лилия ЖДАНОВА

Источник:


Инвалид по причине ожирения? В дверной проём размером 90 см не проходит! Нагнали лодырей!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 20:09]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11386
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 20:14
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не красиво. Вы же женщина. Значит должно от вас пахнуть добром, лаской, мамой, бабушкой.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6524
Re: "Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение...
Отправлено: 29.08.22 - 20:17
#6
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Цитата:
111:
Может потому, что ни разу не работала..

---Грустно , но мы не вечные -- на что ей жить , если вдруг её кормильца не станет - то бишь тебя ?? Не о смерти твоей разговор . Вдруг , не дай бог , разведетесь ?? :-(
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17233
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 20:18
#7
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Цитата:
Гога:
Грустно , но мы не вечные -- на что ей жить , если вдруг её кормильца не станет - то бишь тебя

Есть недвижимость, сын на красный диплом на следующий год заканчивает.
Все путем..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6524
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 20:21
#8
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Цитата:
111:
сын на красный диплом

Чей сын ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17233
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 21:11
#9
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Цитата:
Гога:
Чей сын ?

Это уже не тема по данной тематике..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
917
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 21:28
#10
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Цитата:
Vit:
Не красиво. Вы же женщина.

Ага..инвалид..такую физиономию отъесть сколько продуктов надо? Вот куда оказывается вся сельхозпродукция из стабфонда девается...значить не голодает! Пенсия по инвалидности достойная

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 21:30]
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
179
Re: "Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение...
Отправлено: 29.08.22 - 22:53
#11
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Аллё молодняк! Вы что над матерями и бабушками тут стебаетесь!? Что вообще мозгов нет? Смотрите, глазом не моргнете как придет ваше время, тогда вспомните! Хотя бы совесть чуток поимели. Хотя каждый человек в такой ситуации руководствуется жизненным опытом, опытом своих родителей, знаниями полученными в процессе обучения и конечно же совестью! У вас походу её нет и уже никогда не будет! поздравляю вы биороботы!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25279
Re: "Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение...
Отправлено: 29.08.22 - 23:29
#12
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Господин Гафуров, вам нравится коментарий 4 и 10.
Когда модераторы, начнут - работать?... 8-) :-o
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