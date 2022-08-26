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≡ Украинские события и Казахстан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44982
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
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Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6524
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 21:35
#90
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Цитата:
Kairat stayer:
У вас в РФ государственный язык русский,

----Вы не правы . В национальных краях по 2 госязыка . Татарстан - русский и татарский , Башкирия - русский и башкирский , ну и так далее .Это закреплено в конституциях этих нацобразований . В областях - да , только русский .Надеюсь , понятно объяснил ??
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3160
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 21:44
#91
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Цитата:
Гога:
----Вы не правы . В национальных краях по 2 госязыка . Татарстан - русский и татарский , Башкирия - русский и башкирский , ну и так далее .Это закреплено в конституциях этих нацобразований . В областях - да , только русский .Надеюсь , понятно объяснил ??


Всё понятно, наверняка в законодательствах прописано, скорее всего в национальных краях, где два гос. языка, можно на любом из них обратится.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3160
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 21:47
#92
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В частности, недавние сообщения независимых российских СМИ, что из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства...


Ничего себе, зря что ли в жертву орла с верблюдом принесли и другие обряды проводили?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3160
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 21:50
#93
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Цитата:
Гога:
----А в принципе конфликт спровоцировал сам посетитель - если бы хотел играть в бильярд , то и языки тут не нужны . А он , вероятно , сам в позу встал . Бывает .


Там, кроме игры в бильярд, другие услуги зачастую бывают. Баня, пиво, музыку расслабляющую поставить или бабу попросить. Если на руках объяснять, вместо живой могут резиновую принести и.т.д.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1517
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 22:22
#94
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ВСУ пошли в наступление на Юге, прорвали первую линию обороны.Оперативная группировка "Каховка" обнародовала видео, в котором говорится, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области."109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя".

А что на самом деле?
Никакого наступления нет.
Даже CNN пишет, что это была разведка боем.
Тогда отчего такой шум? А всё просто до безобразия:
31 августа 2022 года в Берлине открывается "Международная конференция стран-доноров по послевоенному восстановлению Украины". И главная задача укровластей сейчас показать - что Украина еще способна сопротивляться и что есть таки вероятность, что после войны Украина сохранится как государство.
Завтра эта "перемога" попадёт в западные СМИ, а послезавтра про это можно и забыть...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
917
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 23:16
#95
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Большинство в Татарстане поддерживает в этой войне Украину
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1517
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 23:21
#96
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Ссылки будут про татар против России?
У меня есть только два знакомых татарина из Казани.
Один из них пошёл добровольцем. Охранял гуманитарку в составе конвоя на Донбасс.
Второй тоже за СВО
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