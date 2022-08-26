Отправлено: - 21:44

Гога:

----Вы не правы . В национальных краях по 2 госязыка . Татарстан - русский и татарский , Башкирия - русский и башкирский , ну и так далее .Это закреплено в конституциях этих нацобразований . В областях - да , только русский .Надеюсь , понятно объяснил ??

Цитата:Всё понятно, наверняка в законодательствах прописано, скорее всего в национальных краях, где два гос. языка, можно на любом из них обратится.