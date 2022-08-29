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"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44982
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 18:00
Митинг Движения женщин за снижение пенсионного возраста провели сегодня, 29 августа, на площади Целинников в Костанае. По словам организаторов, аналогичные митинги власти разрешили провести в Житикаре, Рудном и Карабалыке.
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Re: "Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение...
Отправлено: 29.08.22 - 18:00
А моя кухарка вот не вышла..
Re: "Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение...
Отправлено: 29.08.22 - 18:10
Цитата:
--Как так ??? А где социальная ответственность ??? Солидарность ?
111:
А моя кухарка вот не вышла..
А моя кухарка вот не вышла..
--Как так ??? А где социальная ответственность ??? Солидарность ?
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 18:19
Цитата:
Может потому, что ни разу не работала..
Гога:
Солидарность
Солидарность
Может потому, что ни разу не работала..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 917
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 20:08
Цитата:
Инвалид по причине ожирения? В дверной проём размером 90 см не проходит! Нагнали лодырей!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 20:09]
- Я отработала на дизельном заводе 17 лет, сейчас я инвалид, а мне до пенсии еще 9 лет, - рассказала Лилия ЖДАНОВА
Источник:
Источник:
Инвалид по причине ожирения? В дверной проём размером 90 см не проходит! Нагнали лодырей!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 20:09]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11386
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 20:14
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:Не красиво. Вы же женщина. Значит должно от вас пахнуть добром, лаской, мамой, бабушкой.
Re: "Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение...
Отправлено: 29.08.22 - 20:17
Цитата:
---Грустно , но мы не вечные -- на что ей жить , если вдруг её кормильца не станет - то бишь тебя ?? Не о смерти твоей разговор . Вдруг , не дай бог , разведетесь ??
111:
Может потому, что ни разу не работала..
Может потому, что ни разу не работала..
---Грустно , но мы не вечные -- на что ей жить , если вдруг её кормильца не станет - то бишь тебя ?? Не о смерти твоей разговор . Вдруг , не дай бог , разведетесь ??
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 20:18
Цитата:
Есть недвижимость, сын на красный диплом на следующий год заканчивает.
Все путем..
Гога:
Грустно , но мы не вечные -- на что ей жить , если вдруг её кормильца не станет - то бишь тебя
Грустно , но мы не вечные -- на что ей жить , если вдруг её кормильца не станет - то бишь тебя
Есть недвижимость, сын на красный диплом на следующий год заканчивает.
Все путем..
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 20:21
Цитата:
Чей сын ?
111:
сын на красный диплом
сын на красный диплом
Чей сын ?
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 21:11
Цитата:
Это уже не тема по данной тематике..
Гога:
Чей сын ?
Чей сын ?
Это уже не тема по данной тематике..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 917
"Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Костанае
Отправлено: 29.08.22 - 21:28
Цитата:
Ага..инвалид..такую физиономию отъесть сколько продуктов надо? Вот куда оказывается вся сельхозпродукция из стабфонда девается...значить не голодает! Пенсия по инвалидности достойная
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 21:30]
Vit:
Не красиво. Вы же женщина.
Не красиво. Вы же женщина.
Ага..инвалид..такую физиономию отъесть сколько продуктов надо? Вот куда оказывается вся сельхозпродукция из стабфонда девается...значить не голодает! Пенсия по инвалидности достойная
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 21:30]
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 179
Re: "Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение...
Отправлено: 29.08.22 - 22:53
Аллё молодняк! Вы что над матерями и бабушками тут стебаетесь!? Что вообще мозгов нет? Смотрите, глазом не моргнете как придет ваше время, тогда вспомните! Хотя бы совесть чуток поимели. Хотя каждый человек в такой ситуации руководствуется жизненным опытом, опытом своих родителей, знаниями полученными в процессе обучения и конечно же совестью! У вас походу её нет и уже никогда не будет! поздравляю вы биороботы!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25279
Re: "Мы не просим, мы требуем!" - Митинг за снижение...
Отправлено: 29.08.22 - 23:29
Господин Гафуров, вам нравится коментарий 4 и 10.
Когда модераторы, начнут - работать?...
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