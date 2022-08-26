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≡ Украинские события и Казахстан
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44982
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
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Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3156
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:11
#75
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Цитата:
Гога:
-----Бильярдная ---- это что ??? ---негосударственная организация ??


Конечно не государственная, рынки, частные магазины, аптеки и.т.д. частные, все негосударственные.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3156
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:14
#76
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Цитата:
Гога:
----Так вот они - в бильярдной и пользуются этой нормой закона ---***при необходимости, другие языки.*** ---Что не так ???


Клиент обратился на государственном языке, будь добр обслужить согласно требованиям Закона обслужить на государственном языке.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6520
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:23
#77
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Цитата:
Kairat stayer:
Конечно не государственная,

Цитата:
Kairat stayer:
будь добр обслужить согласно требованиям Закона обслужить на государственном языке.

---Вы сами себе противоречите !!!
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3156
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:27
#78
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Цитата:
Гога:
---Вы сами себе противоречите !!!


Никто не противоречит, неоднократно обсуждали ранее на форуме с Максом из Канады Витей Янгом из Челябинска. Они согласны, что в негосударственных в первую очередь обслуживание согласно Закона на казахском, если обратился на государственном, значит ответить должны на государственном.

У вас в РФ государственный язык русский, если обратились на русском, что на английском ответят, что ли?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
914
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:28
#79
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ВСУ пошли в наступление на Юге, прорвали первую линию обороны.Оперативная группировка "Каховка" обнародовала видео, в котором говорится, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области."109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя".Оперативная группировка также обнародовала видео, на котором российский военный жалуется на то, что Вооруженные силыпрорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Источники "Украинской правды" подтверждают прорыв.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3156
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:29
#80
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Цитата:
Гога:
---Вы сами себе противоречите !!!


В чём противоречие, зависит от клиента. Если оралман или кандас прибыл из Монголии и не знает русского языка, тогда он обратится на государственном языке, обязаны обслужить.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3156
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:30
#81
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Цитата:
Гога:
---Это касается только государственных органов !!!


В государственных органах обратился на государственном ответили на государственном, обратился на русском ответили на русском.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3156
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:35
#82
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Витя Янг из Челябинска ранее пример приводил, что на рынку в Алматы спросил сколько стоят носки на русском языке. Ответили на казахском бес жуз тенге. Тут, к продавцу, даже ничего не предъявишь, потому что частник.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6520
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:41
#83
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Цитата:
Kairat stayer:
У вас в РФ государственный язык русский, если обратились на русском, что на английском ответят, что ли?

---Не , наоборот --обратишься на суахили - все равно обслужат - это бизнес .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6520
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:43
#84
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Источники "Украинской правды" подтверждают прорыв

---Правда -- она одна ! Или есть , или нету . Но Украинская правда --- самая правдивая правда .
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
914
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:45
#85
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Ждем новый сообщении...(вообще не хочется уезжать из Херсона, как тут классно вообще. я привыкла, как у себя дома жили, всё по-домашнему)...)))
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3156
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:50
#86
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Цитата:
Гога:
---Не , наоборот --обратишься на суахили - все равно обслужат - это бизнес .


В Рудном обратившегося на государственном языке не обслужили, тоже бизнес.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6520
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:54
#87
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Цитата:
Kairat stayer:
конфликтную ситуацию произошедший в бильярдной г.Рудный

----А в принципе конфликт спровоцировал сам посетитель - если бы хотел играть в бильярд , то и языки тут не нужны . А он , вероятно , сам в позу встал . Бывает .
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