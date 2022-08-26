Отправлено: - 20:14

Гога:

----Так вот они - в бильярдной и пользуются этой нормой закона ---***при необходимости, другие языки.*** ---Что не так ???

Цитата:Клиент обратился на государственном языке, будь добр обслужить согласно требованиям Закона обслужить на государственном языке.