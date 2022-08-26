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Украинские события и Казахстан
Украинские события и Казахстан
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44982
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:11
Цитата:
Конечно не государственная, рынки, частные магазины, аптеки и.т.д. частные, все негосударственные.
Гога:
-----Бильярдная ---- это что ??? ---негосударственная организация ??
-----Бильярдная ---- это что ??? ---негосударственная организация ??
Конечно не государственная, рынки, частные магазины, аптеки и.т.д. частные, все негосударственные.
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:14
Цитата:
Клиент обратился на государственном языке, будь добр обслужить согласно требованиям Закона обслужить на государственном языке.
Гога:
----Так вот они - в бильярдной и пользуются этой нормой закона ---***при необходимости, другие языки.*** ---Что не так ???
----Так вот они - в бильярдной и пользуются этой нормой закона ---***при необходимости, другие языки.*** ---Что не так ???
Клиент обратился на государственном языке, будь добр обслужить согласно требованиям Закона обслужить на государственном языке.
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:23
Цитата:
Цитата:
---Вы сами себе противоречите !!!
Kairat stayer:
Конечно не государственная,
Конечно не государственная,
Цитата:
Kairat stayer:
будь добр обслужить согласно требованиям Закона обслужить на государственном языке.
будь добр обслужить согласно требованиям Закона обслужить на государственном языке.
---Вы сами себе противоречите !!!
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:27
Цитата:
Никто не противоречит, неоднократно обсуждали ранее на форуме с Максом из Канады Витей Янгом из Челябинска. Они согласны, что в негосударственных в первую очередь обслуживание согласно Закона на казахском, если обратился на государственном, значит ответить должны на государственном.
У вас в РФ государственный язык русский, если обратились на русском, что на английском ответят, что ли?
Гога:
---Вы сами себе противоречите !!!
---Вы сами себе противоречите !!!
Никто не противоречит, неоднократно обсуждали ранее на форуме с Максом из Канады Витей Янгом из Челябинска. Они согласны, что в негосударственных в первую очередь обслуживание согласно Закона на казахском, если обратился на государственном, значит ответить должны на государственном.
У вас в РФ государственный язык русский, если обратились на русском, что на английском ответят, что ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 914
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:28
ВСУ пошли в наступление на Юге, прорвали первую линию обороны.Оперативная группировка "Каховка" обнародовала видео, в котором говорится, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области."109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя".Оперативная группировка также обнародовала видео, на котором российский военный жалуется на то, что Вооруженные силыпрорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Источники "Украинской правды" подтверждают прорыв.
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:29
Цитата:
В чём противоречие, зависит от клиента. Если оралман или кандас прибыл из Монголии и не знает русского языка, тогда он обратится на государственном языке, обязаны обслужить.
Гога:
---Вы сами себе противоречите !!!
---Вы сами себе противоречите !!!
В чём противоречие, зависит от клиента. Если оралман или кандас прибыл из Монголии и не знает русского языка, тогда он обратится на государственном языке, обязаны обслужить.
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:30
Цитата:
В государственных органах обратился на государственном ответили на государственном, обратился на русском ответили на русском.
Гога:
---Это касается только государственных органов !!!
---Это касается только государственных органов !!!
В государственных органах обратился на государственном ответили на государственном, обратился на русском ответили на русском.
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:35
Витя Янг из Челябинска ранее пример приводил, что на рынку в Алматы спросил сколько стоят носки на русском языке. Ответили на казахском бес жуз тенге. Тут, к продавцу, даже ничего не предъявишь, потому что частник.
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:41
Цитата:
---Не , наоборот --обратишься на суахили - все равно обслужат - это бизнес .
Kairat stayer:
У вас в РФ государственный язык русский, если обратились на русском, что на английском ответят, что ли?
У вас в РФ государственный язык русский, если обратились на русском, что на английском ответят, что ли?
---Не , наоборот --обратишься на суахили - все равно обслужат - это бизнес .
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:43
Цитата:
---Правда -- она одна ! Или есть , или нету . Но Украинская правда --- самая правдивая правда .
ПолиграфЪ Боярышников:
Источники "Украинской правды" подтверждают прорыв
Источники "Украинской правды" подтверждают прорыв
---Правда -- она одна ! Или есть , или нету . Но Украинская правда --- самая правдивая правда .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 914
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:45
Ждем новый сообщении...(вообще не хочется уезжать из Херсона, как тут классно вообще. я привыкла, как у себя дома жили, всё по-домашнему)...)))
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:50
Цитата:
В Рудном обратившегося на государственном языке не обслужили, тоже бизнес.
Гога:
---Не , наоборот --обратишься на суахили - все равно обслужат - это бизнес .
---Не , наоборот --обратишься на суахили - все равно обслужат - это бизнес .
В Рудном обратившегося на государственном языке не обслужили, тоже бизнес.
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 20:54
Цитата:
----А в принципе конфликт спровоцировал сам посетитель - если бы хотел играть в бильярд , то и языки тут не нужны . А он , вероятно , сам в позу встал . Бывает .
Kairat stayer:
конфликтную ситуацию произошедший в бильярдной г.Рудный
конфликтную ситуацию произошедший в бильярдной г.Рудный
----А в принципе конфликт спровоцировал сам посетитель - если бы хотел играть в бильярд , то и языки тут не нужны . А он , вероятно , сам в позу встал . Бывает .
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